U saobraćajnoj nesreći u Stepojevcu poginula je jedna osoba, a tri su povrijeđene, među kojima i desetogodišnje dijete.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna osoba je poginula, dok su tri povređene među kojima i dijete (10) u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošle noći u mjestu Stepojevac u opštini Lazarevac.

Udes se dogodio kada su se sudarila dva vozila, a vatrogasno-spasilačke ekipe iz Lazarevca stigle su na mjesto nesreće za svega nekoliko minuta. Na terenu je intervenisalo šest vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila, koji su pomagali u zbrinjavanju stradalih i raščišćavanju terena.

Sva povređena lica odmah je preuzela i zbrinula ekipa Hitne pomoći, dok su policijske ekipe obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok ove tragedije.

(Telegraf/MONDO)