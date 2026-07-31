Sara Jovanović oglasila se sa iste lokacije kao i njen bivši partner, Žiga Sotlar, a objave su privukle pažnju javnosti

Izvor: Instagram/printscreen

Lijepa pjevačica Sara Jo, nedavno je stavila tačku na petogodišnju vezu sa koreografom Žigom Sotlarom. Iako su mnogi mislili da će se romansa završiti brakom, uslijedio je obrt, a fatalna pjevačica uplovala je nakon raskida u novi odnos, sa glumcem Aleksejem Bjelogrlićem.

Podsjetite se kako su Sara i Žiga izgledali tokom veze:

Vidi opis Sara Jo prvi put srela bivšeg pa se oglasili u isto vrijeme: Slike napravile haos, svi se pitaju jednu stvar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 9 9 / 9 AD

O novom odnosu pjevačice i njenog novog izabranika ne prestaje da se priča, a sada je Sara jednim potezom napravila haos na mrežama.

Ona se oglasila sa muzičkog događaja u Vela Luci, gdje je uživala u nastupima Nine Badrić, Jakova Jozinovića i Matije Cveka.

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da se u isto vrijeme i sa iste lokacije oglasio i njen bivši partner Žiga Sotlar. Koreograf je na svom storiju takođe označio Vela Luku, podelivši kadrove atmosfere sa brodova i spektakularne bakljade na moru.

Izvor: Instagram/zigasotlar/screenshot

Izvor: Instagaram/sarajoofficial

Iako se ne zna da li je riječ o čistoj koincidenciji ili su se bivši partneri sreli, njihove istovremene objave odmah su pokrenule lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Nedavno objavila prvu zajedničku sliku sa novim dečkom

Podsjetimo, pjevačica Sara Jovanović iznenadila je svoje pratioce pije neki dan na Instagramu kada je na storiju podelila prvu zajedničku fotografiju svojim novim dečkom i glumcem Aleksejem Bjelogrlićem.

Izvor: Instagram printscreen / bjelogrlicaleskej

Njih dvoje su uživali na moru, a opušteni selfi nastao je pod suncobranom na jednoj kamenitoj plaži dok su hvatali zrake sunca.