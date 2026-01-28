logo
Žena Nemanje Nedovića proslavila rođendan u Monte Karlu: Sve puca od luksuza, a na torti posebna poruka

Žena Nemanje Nedovića proslavila rođendan u Monte Karlu: Sve puca od luksuza, a na torti posebna poruka

Autor Ana Živančević
Mina Nedović blistala je na proslavi svog rođendana.

Žena Nemanje Nedovića proslavila rođendan u Monte Karlu: Sve puca od luksuza, a na torti posebna por Izvor: Instagram/printscreen/minamilutinovic

Supruga košarkaša Nemanje Nedovića, manekenka Mina Milutinović, obilježila je svoj 31. rođendan. Ona je na Instagramu podijelila trenutke sa proslave i oduševila pratioce. Mina i Nemanja trenutno uživaju u Monte Karlu, gdje je manekenka rođendan proslavila u intimnoj atmosferi, okružena porodicom i najbližim prijateljima.

Za večernji izlazak u ekskluzivnom restoranu, Mina je izabrala elegantnu crnu dugu suknju u kombinaciji sa bijelim čipkanim bodijem, ispod kog je nosila crni brushalter.

Pogledajte fotografije Mine Nedović:

 "Zahvalna na ovom životu, godini i svemu što dolazi", napisala je Mina.

Podsjetimo, Mina i Nemanja upoznali su se 2014. godine, u vrijeme kada je ona imala 19, a on 22 godine. Svoju ljubav krunisali su građanskim brakom 2020. godine, dok su dvije godine kasnije organizovali i crkveno vjenčanje.

Njihova porodica postala je bogatija 3. juna 2023. godine, kada je Mina na svijet donijela ćerkicu kojoj su dali ime Talija. Ime potiče od latinske reči "thalia" i simbolizuje cvjetanje, napredak, a često se tumači i kao sreća. Par danas uživa u mirnom porodičnom životu, a slobodno vrijeme rado provode u luksuznoj vikendici na Fruškoj gori. Pored toga, van gradske vreve započeli su i zajednički privatni posao.

"Sjećam se prve godine kad smo se upoznali, bio sam u Valensiji, a ona je često putovala u Beograd i bio sam ljubomoran bukvalno kad izađe u grad. Ne mogu da spavam dok mi se ne javi da je došla kući. Onda sam se vremenom iskulirao jer mi je pokazala da nemam šta da brinem. Samo ta godina je bila kritična, ali naučili smo da imamo povjerenja jedno u drugo", iskren je bio Nemanja Nedović.

Tagovi

Nemanja Nedović supruga Mina Milutinović rođendan

