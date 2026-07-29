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Sloba Vasić nakon skandala napustio porodični dom: Njegova supruga se oglasila, evo gdje se sada nalazi

Sloba Vasić nakon skandala napustio porodični dom: Njegova supruga se oglasila, evo gdje se sada nalazi

Autor Jovana Milićević
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Nakon što su isplivale navodne prepiske Slobe sa misterioznom djevojkom, njegova supruga odlučila je da mir pronađe na svetom mjestu, odakle se oglasila na svom Instagram proflu.

Sloba Vasić nakon skandala napustio porodični dom: Njegova supruga se oglasila, evo gdje se sada nal Izvor: Ilija Ilić

Nakon što su u javnost dospjele poruke u kojima Sloba Vasić navodno poziva drugu djevojku u svoj stan, pojavile su se spekulacije da je napustio porodični dom. Njegova supruga Jelena sada se oglasila na društvenim mrežama i pokazala gdje pronalazi mir.

Objavila je i lokaciju, a spas u teškom periodu traži u religiji. Otišla je u Crkvu Sv. Petke na periferiji Beograda, pa pokazala na Instagramu sliku odatle.

"Govori, Gospode, sluga tvoj te sluša", istakla je Jelena uz pomenutu objavu.

Pogledajte kako izgleda supruga Slobe Vasića:

Poruke o kojima se priča

Podsjetimo, u pitanju je navodno dopisivanje između pjevača i djevojke čiji identitet nije otkriven javnosti. Komunikacija je, prema slikama, vođena preko njegovog zvaničnog Instagram profila, sa verifikovanom plavom oznakom.

Pogledajte zajedničke fotografije Slobe sa suprugom Jelenom:

Naime, Sloba Vasić navodno započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer djevojka nije odmah odgovarala. Nakon što mu na poruke nije odgovorila, pjevač je, prema slikama, poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigdje".

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pjevač navodno dalje piše: "Hoćeš kod mene?".

Kada djevojka pita gdje se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pjevač navodno odgovara: "Naravno", i poziva je uz riječi: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Podsjetimo, Sloba Vasić nedavno je napustio bolnicu Lazu Lazarević, a pri izlasku ga je sačekala supruga Jelena. 

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Tagovi

sloba vasić žena supruga prepiska

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