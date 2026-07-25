Mediji pišu da se pjevač Sloba Vasić navodno iselio iz stana u kojem živi sa ženom i djetetom

Izvor: Instagram printscreen / slobavasic_official

Pjevač se nakon svađe iselio iz stana, dok domaći mediji navode da je Jelena Vasić došla do informacija koje ukazuju na navodnu nevjeru

Pjevač Sloba Vasić navodno je napustio porodični dom nakon žestoke svađe sa suprugom Jelenom Vasić, prenose domaći mediji.

Prema navodima izvora bliskog paru, pjevač je spakovao svoje stvari i izašao iz stana u kojem su ostale njegova supruga i njihova ćerka.

Kako se navodi, do sukoba je došlo nakon što je Jelena navodno dobila dokaze koji ukazuju da ju je Vasić varao.

Detalji njihovog odnosa i dalje nijesu poznati, a par se za sada nije javno oglašavao povodom ovih tvrdnji.

Vidi opis Sloba Vasić napustio porodični dom? Izbila žustra svađa sa ženom, on se spakovao i otišao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Ilija Ilić Br. slika: 9 9 / 9 AD

„Izašao je iz stana jer su se dogovorili da je tako najbolje, jer više ne ide. Neke stvari ne mogu da se poprave. On se ponovo vratio alkoholu“, dodao je izvor za „Telegraf.rs“.

Sloba demantovao prepisku sa drugom ženom

U javnosti je isplivala prepiska pjevača sa misterioznom djevojkom, u kojoj navodno dogovara viđenje sa njom.

Pjevač se oglasio za „Kurir“ i rekao da je riječ o vještačkoj inteligenciji, dok je Jelena za „Telegraf.rs“ kratko prokomentarisala navode:

„On je otac mog djeteta, sada mi je ona najvažnija. Molim vas za malo privatnosti, prolazimo kroz najteži period“, rekla je ona za „Telegraf.rs“.