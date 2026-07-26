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Oglasila se supruga Slobe Vasića: Jednim potezom podgrejala priče o razvodu, evo šta je osvanulo na Instagramu

Oglasila se supruga Slobe Vasića: Jednim potezom podgrejala priče o razvodu, evo šta je osvanulo na Instagramu

Autor Dragana Tomašević
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Jelena Vasić u centru pažnje nakon navodnih problema u braku.

Oglasila se supruga Slobe Vasića Izvor: Kurir

U jeku skandala oko razvoda pevača Slobe Vasića zbog navodnog neverstva, njegova supruga Jelena povukla je radikalan potez na mrežama.

Dok javnost bruji o navodnoj prepisci sa nepoznatom devojkom koje su osvanule u medijima, što je Sloba demantovao, a mediji prenose da je navodno napustio porodični dom, Jelena je obrisala njegovo prezime sa svog Instagram naloga.

Jelena je izbrisala muževljevo prezime Vasić i vratila svoje devojačko prezime, Karagić, čime je podgrejala priče o razvodu.

Izvor: Instagram/lela_misslela

Šta je rekao Sloba Vasić?

Nakon što su se u javnosti pojavili navodni skrinšotovi prepiske za koje se tvrdi da pripadaju Slobi Vasiću, pevač se sada prvi put oglasio za domaće medije.

"AI radi svašta. To je jedino što mogu da kažem jer se ni sa kim nisam dopisivao. Nemam potrebu da se pravdam, ali ako ćemo već do istine, onda da kažem. Pritom, sada se koristi ovaj trenutak u kom se nalazim, pa svi pokušavaju da naude na svaki mogući način. Takvi smo. Ako možeš, pomozi, to je nekad bilo, sada je ako možeš, odmozi ili pomozi da bude još gore", rekao je pevač.

(Srbijadanas, MONDO)

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Tagovi

jelena vasić sloba vasić

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