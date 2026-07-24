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Isplivala prepiska Slobe Vasića sa misterioznom djevojkom u jeku priče o razvodu: "Malena, hoćeš kod mene?"

Isplivala prepiska Slobe Vasića sa misterioznom djevojkom u jeku priče o razvodu: "Malena, hoćeš kod mene?"

Autor Ana Živančević
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Sloba Vasić se suočava sa skandalom nakon što su otkrivene prepiske sa djevojkom, dok se šuška o razvodu od supruge Jelene.

Isplivala prepiska Slobe Vasića sa misterioznom djevojkom u jeku priče o razvodu Izvor: Kurir

Samo dan nakon šuškanja da se pjevač Slobodan Sloba Vasić razvodi od supruge Jelene, a domaći mediji došli su do skandaloznih prepiski za koje naš izvor tvrdi da su nastale 30.juna i 1. jula.

Glavni akter dopisivanja sa djevojkom upravo je oženjeni Vasić, a ono što je šokantno jeste da samo pet dana nakon izlaska iz psihijatrijske klinike dr Laza Lazarević devojku zove u svoj stan na druženje. 

Pogledajte fotografije Slobe nakon izlaska iz bolnice:

Komunikacija otkriva uporno dozivanje i dogovaranje susreta, a pjevač započinje razgovor rečima: "Malena", uz emotikone poljubaca i uz poljupce i upitnike jer devojka nije odmah odgovarala.

Nakon što poruke ostaju neodgovorene, pjevač je poziva putem audio poziva uz poruku: "Zvao sam te, nema te nigdje".

Pogledajte fotografije Slobe i Jelene:

U nastavku prepiske koja datira krajem juna i sa početka jula, pjevač direktno pita sagovornicu: "Hoćeš kod mene?". Kada djevojka pita gde se nalazi, on odgovara da je na Karaburmi, na šta ona konstatuje da joj nije daleko i pita da li je sam, na šta pjevač odgovara: "Naravno", i poziva je uz riječi: "Pa hajde, za koliko si tu?".

Posebnu pažnju privlači detalj sa skrinšotova gdje se vidi obaveštenje da je uključena opcija "disappearing messages”, odnosno nestajuće poruke, što su mnogi protumačili kao pokušaj sakrivanja tragova ove afere.

Izvor: Alo/ MONDO

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Tagovi

sloba vasić razvod poruke prevara

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