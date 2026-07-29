Svjetske avio-kompanije nude novac putnicima da napuste letove, jer su ekstremne vrućine ugrozile polijetanja i primorale ih da drastično smanje težinu aviona.

Izvor: Arnulf Hettrich / imago stock&people / Profimedia

Avio-kompanije u Las Vegasu ponudile su putnicima do 2.500 dolara da dobrovoljno odustanu od letova nakon što su ih ekstremne vrućine primorale da smanje težinu svojih aviona pri polijetanju.

"Ponuđeno nam je 2.500 dolara da dobrovoljno napustimo avion zbog ograničenja težine usled vremenskih uslova, to nikada ranije nisam doživio", rekao je jedan putnik za News 3 Las Vegas.

Temperatura u Las Vegasu je 24. jula dostigla 43 stepena Celzijusa, smanjujući gustinu vazduha i otežavajući polijetanja. Kao rezultat toga, avio-kompanije su bile prinuđene da oslobode čak polovinu sedišta u avionima kako bi što više smanjile težinu letjelice.

Više od 580 letova u Las Vegasu danas i u narednim danima je odloženo zbog ekstremne vrućine, javlja Njujork post.