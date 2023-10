NOKAUTIRAO ME JE, PA KRENUO DA ŠUTIRA! Zbog ovog incidenta je snimanje kultnog filma "Maratonci" bilo HITNO prekinuto!

Bogdan Diklić jednom prilikom prisjetio se scene zbog koje je snimanje "Maratonaca" bilo zaustavljeno.

Glumac Bogdan Diklić u svojoj dugoj karijeri igrao je u brojnim ostvarenjima koji su postali kultni dio domaće kinematografije. Na trećoj godini glume dobio je priliku da zaigra u filmu "Grlom u jagode", za film "Nacionalna klasa", kako je izjavio, veoma je emotivno vezan, a jedna od uloga koja ga je proslavila jeste lik Mirka Topalovića iz legendarnog ostvarenja "Maratonci trče počasni krug".

Diklić je jednom prilikom, gostujući na tribini u okviru "Leskovačkog internacoionalnog festivala filmske režije", ispričao kako ga je Bata Stojković u "Maratoncima" prebio, a da to nije ni shvatio.

"U onoj sceni posle merenja, kad me Bata Stojković bije desilo se da kada smo snimali on uzme i zvekne me pesnicom u glavu. I ja se srušim. Nokautirao me. Nije znao uopšte, mislio je da ja igram pa je krneuo da me udara nogama. Onda je Boža Nikolić zaustavio simanje. E onda sam ja taj nokaut kasnije zloupotrebljavao. Bata mi je nosio sendviče, supice, kupovao cigarete", prisjetio se Diklić.

Ispričao je i kako je imao tu privilegiju da odlazi u kuću Paje Vuisića - "Divio sam mu se u svakom pogledu. Bio je veoma obrazovan, pedantan, toliko srdačan. Često je kuvao. I samo me pozove: 'Diko, dođi na plac pravim papke u saftu'. Kad mi je umrla majka prvo što sam uradio kada sam se vratio sa sahrane u Beograd ja sam se javio Paji Vuisiću. Ćutim ja, ćutim on.

'Pajo, ja sam…',

'Ajde dođi na plac'.

Bio je sam kraj marta. Ćutimo. Onda Paja uzme meraklijske čašice, naspe meni i njemu, prospe malo i kaže: 'Neka joj je laka zemlja. E moj Diko, svi ćemo polako'. Paja je umro posle 6 mjeseci", ispričao je Diklić.