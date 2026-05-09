Ovi glumci su bili "noćna mora" za saradnju: Otkriveno kako je zapravo izgledao rad sa njima iza kamera

Iako publika vidi samo gotov film, iza kamera često se kriju tenzije, nesuglasice i teška saradnja među glumcima.

Glumačke legende Pavle Vuisić, Bata Stojković, Zoran Radmilović i Miodrag Petrović Čkalja bili su veoma zahtjevni za saradnju tokom snimanja serija i filmova.

Iako ih publika pamti kao legende domaće kinematografije i televizije, mnogi srpski glumci iza kamera važili su za izuzetno zahtjevne saradnike.

Njihov veliki talenat često je išao ruku pod ruku sa teškim karakterom, snažnim stavovima i specifičnim načinom rada, zbog čega su reditelji i kolege nerijetko imali ozbiljne izazove tokom snimanja.

Perfekcionizam, impulsivnost, netrpeljivost prema amaterizmu i potreba za potpunom kontrolom scena samo su neke od osobina koje su pratile najveća glumačka imena tog vremena. Ipak, upravo ta tvrdoglavost i beskompromisan odnos prema poslu mnogima su donijeli status umjetničkih velikana čije se replike i danas prepričavaju.

Među njima posebno se izdvajaju Pavle Vuisić, Bata Stojković, Zoran Radmilović i Miodrag Petrović Čkalja, umjetnici ogromnog talenta, ali i ljudi sa kojima saradnja često nije bila nimalo laka. Njihove kolege i danas prepričavaju anegdote sa snimanja, sukobe iza kulisa i neobične zahtjeve koji su ih pratili tokom karijere.

Pavle Vuisić

Iako je bio genije, važio je za nekoga ko ne voli samu glumu, snimanja i discipline koje one nose. Reditelji su morali da "hvataju" njegove momente jer je mrzeo ponavljanja scena i lažni sjaj filmske industrije.

Danilo Bata Stojković

Poznat po nevjerovatnoj posvećenosti i perfekcionizmu u pozorištu i na filmu, što je ponekad znalo da bude naporno kolegama koji nisu pratili njegov ritam.

Zoran Radmilović

Genije improvizacije. Njegova potreba da mijenja tekst i prilagođava ga sceni značila je da je bio "noćna mora" za kolege koji su se striktno držali scenarija, ali je rezultat uvijek bio maestralan.

Miodrag Petrović Čkalja

Važio je za izuzetno talentovanog, ali i veoma teškog i principijelnog saradnika koji nije trpio neprofesionalizam. Iako je na ekranu bio oličenje vedrine, iza kamera je često bio namrgođen, zahtjevan i sklon sukobima sa kolegama koji mu nisu odgovarali.

Miodrag Petrović Čkalja imao je spisak od oko osam glumaca sa kojima je odbijao da dijeli kadar. Među njima je bio i Božidar Stošić, zbog čega ovaj glumac nije dobio ulogu u seriji Bolji život.

Iako su bili legendaran tandem u Kamiondžije, Čkalja se privatno nije podnosio sa Pavle Vuisić. Vuisiću je smetala Čkaljina „prenaglašena gluma“, dok je Čkalja bio klasičan glumac starog kova koji je davao cijelog sebe, što je opuštenom Vuisiću išlo na živce.