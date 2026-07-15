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Kaja Ostojić progovorila o ćerki koja radi za Trampa: Brutalno o kolegama sa estrade, osvrnula se na Karleušu

Kaja Ostojić progovorila o ćerki koja radi za Trampa: Brutalno o kolegama sa estrade, osvrnula se na Karleušu

Autor Ana Živančević
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Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu u iskrenom intervjuu, govoreći o privatnom životu, uspehu ćerke i kolegama sa estrade.

Kaja Ostojić progovorila o ćerki koja radi za Trampa Izvor: Instagram printscreen/ kaya_ostojic

Pevačica Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu u jednom od svojih najiskrenijih intervjua do sada.

Kaja je bez dlake na jeziku govorila o privatnom životu, uspjehu svoje ćerke, ali se dotakla i kolega sa estrade, kao i trenutno najaktuelnijih tema koje potresaju javnost.

Pogledajte Kajine fotografije:

Ponosna majka: "Ona je moja najveća podrška i savjetnica"

Na samom početku, Kaja nije mogla da sakrije ponos kada je riječ o njenoj ćerki. Kako je otkrila, nasljednica je dobila zelenu kartu, što otvara potpuno novo poglavlje u njenom životu.

Evo kako izgleda njena ćerka:

"Preponosna sam na nju. Ona je moja najveća podrška i najbolja savjetnica u svemu", iskrena je bila pjevačica, ističući koliko joj znači zreo odnos koji ima sa svojom mezimicom.

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Tagovi

Kaja Ostojić Donald Tramp ćerka

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