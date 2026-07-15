Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu u iskrenom intervjuu, govoreći o privatnom životu, uspehu ćerke i kolegama sa estrade.
Pevačica Katarina Kaja Ostojić otvorila je dušu u jednom od svojih najiskrenijih intervjua do sada.
Kaja je bez dlake na jeziku govorila o privatnom životu, uspjehu svoje ćerke, ali se dotakla i kolega sa estrade, kao i trenutno najaktuelnijih tema koje potresaju javnost.
Pogledajte Kajine fotografije:
Kaja Ostojić progovorila o ćerki koja radi za Trampa: Brutalno o kolegama sa estrade, osvrnula se na Karleušu
Ponosna majka: "Ona je moja najveća podrška i savjetnica"
Na samom početku, Kaja nije mogla da sakrije ponos kada je riječ o njenoj ćerki. Kako je otkrila, nasljednica je dobila zelenu kartu, što otvara potpuno novo poglavlje u njenom životu.
Evo kako izgleda njena ćerka:
Kaja Ostojić progovorila o ćerki koja radi za Trampa: Brutalno o kolegama sa estrade, osvrnula se na Karleušu
"Preponosna sam na nju. Ona je moja najveća podrška i najbolja savjetnica u svemu", iskrena je bila pjevačica, ističući koliko joj znači zreo odnos koji ima sa svojom mezimicom.