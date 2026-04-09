"Platila sam, a pare mi nisu vraćene": Pjevačica se opasno naljutila na Kaju Ostojić, isplivali detalji

Romana Panić nije dozvolila Kaji Ostojić da prepeva pjesmu njenu poznatu pjesmu.

Pjevačica Kaja Ostojić je otkrila da je želela da obradi pesmu "Samoodbrana" koju u originalu izvodi Romana Panić, ali da koleginica nije željela ni da čuje za to.

Ostojićeva je, kako je rekla, prije nekoliko godina poželela da obradi pjesmu koju je Romana Panić snimila prje dvije decenije, ali je od te ideje odustala, iako je autoru pjesme uredno platila prava za to.

"Bilo je neke ljutnje, u jednom trenutku sam željela da uradim kaver pjesme 'Samoodbrana' od Romane, i to sam negdje kod Ognjena Amidžića u emisiji i spomenula, i Romana se ljutila recimo. Ona se ljutila, što kao eto, kako su mi dali prva za to, ja sam pritom platila autorsko pravo na tekst te pjesme, to je neka obrada ja mislim nečija. Tekst je pokojna Ljiljana Jorgovanović pisala i ja sam njoj uredno platila autorska prava da obradim tu pjesmu. Kad sam videla poruku od Romane bila sam u fazonu ma jok, neću da se bavim ovim uopšte. Mada, ja neko ko je pjevač i ko je imao hitove, ne razumem uopšte. Pesme 'Htela bih' i 'Lijepa, a sama' su se i prepevavale i obrađivale i apsolutno nemam ništa protiv toga", rekla je Kaja za TV Adria.

Pjevačica je od snimanja pjesme odustala, a pare joj nisu vraćene.

"Ma ne, nisam tražila pare, nisam se više bavila time", rekla je pjevačica koja Romani nije odgovorila na poruku i smatra da njena reakcija nije na mjestu.

