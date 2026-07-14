Poznati reper u tajnosti stao na ludi kamen: Preskočili vjeridbu pa šokirali načinom na koji su se vjenčali

Popularni reper Sajfer izgovorio je sudbonosno “da” svojoj dugogodišnjoj partnerki Lejli, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici više od pet godina.

Izvor: insatgram/lelapoteka

Reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki Lejli, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici više od pet godina. Par, koji već godinama živi zajedno, odlučio je da svoju ljubav ozvaniči sklapanjem braka.

Srećnu vijest Lejla je podelila na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografiju iz matične knjige vjenčanih sa njihovim potpisima, uz emotivnu poruku.

Izvor: instagram/lelaapoteka

"Razgovor u dva ujutru je tekao: ‘Zašto se ja i ti nikada nismo uzeli zvanično?' - 'Valjda nam taj papir nije bio bitan.' I tako, bez pompe, nas dvoje, ustali smo i otišli da budemo zvanični", napisala je Lejla.

Njih dvoje su se venčali daleko od očiju javnosti, bez velike ceremonije i medijske pažnje, potvrdivši da im je najvažnije ono što godinama grade zajedno – ljubav i zajednički život.

- Ustali smo, otišli, potpisali papire i vratili se da spavamo - otkrio je čuveni reper.

Pogledajte u nastavku još fotografija lijepe Lejle: