Još jednom pjevaču otkazan nastup u BiH: Novi skandal posle Alena Islamovića, na udaru Dženan Lončarević

Dženanu Lončareviću zbog nastupa u Srbiji 11. jula otkazan koncert.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Nakon otkazivanja koncerta Alena Islamovića u Zavidovićima zbog nastupa u Kraljevu na dan sjećanja na žrtve u Srebrenici, na udaru pojedinaca iz Bosne i Hercegovine, sada se našao i Dženan Lončarević.

Kako se može pročitati na Fejsbuk stranici informativnog portala "Ilijas. info", Lončarevićev koncert planiran za 21. jul u okviru manifestacije "Ilijaški dani 2026" je otkazan.

Prema riječima Organizacionog odbora ove manifestacije, ova odluka je donesena iz istih razloga koji su ranije doveli do otkazivanja koncerta Alena Islamovića.

Oni navode kako su tek juče saznali kako je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji, u okviru manifestacije "Vlasinsko leto", na dan obiležavanja sećanja na žrtve u Srebrenici.

- Odluka je donesena nakon saznanja da je izvođač nastupao 11. jula u Republici Srbiji. Smatramo da takav postupak nije u skladu sa vrednostima koje neguje manifestacija, niti sa pijetetom prema žrtvama i njihovim porodicama. I u ovom slučaju želimo da naglasimo da smo bili prinuđeni reagovati na isti način.

- Grad Zavidovići ostaje dosljedan iskazivanju poštovanja prema žrtvama zločina u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići. O eventualnim izmjenama programa i novom izvođaču, javnost će biti blagovremeno obaviještena - navedeno je iz Organizacionog odbora.

Brega i Bebek bez komentara

Kako navode pojedini bosanski mediji, 11. jula Željko Bebek nastupao je Milni, ali se dosad nije javno oglašavao povodom reakcija koje su uslijedile nakon njegovog nastupa. Isti slučaj je i sa Goranom Bregovićem, koji je tog dana svirao u italijanskom Pordenoneu.