logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Mnoge bi to željele!" Mia Borisavljević reagovala nakon tvrdnji da je Maja željela da joj preotme muža

"Mnoge bi to željele!" Mia Borisavljević reagovala nakon tvrdnji da je Maja željela da joj preotme muža

Autor Marina Cvetković
0

Stanija je pred milionima gledalaca iznela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno željela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

Mia Borisavljević reagovala nakon tvrdnji da je Maja željela da joj preotme muža Izvor: Instagram/bojanbokigrujic/printscreen

Pravi haos nastao je u "Eliti" nakon što je rijaliti učesnica Stanija Dobrojević iznijela niz šokantnih tvrdnji na račun svoje bivše prijateljice Maje Marinković, optuživši je da je godinama bila opsjednuta životima uspješnih žena, kao i da joj se svojevremeno povjeravala kako želi da zavede oženjenog pevača Bojana Bokija Grujića, supruga popularne pjevačice Mie Borisavljević.

Stanija je pred milionima gledalaca iznijela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno željela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

- Ona targetira uspješne žene da bi se domogla njihovog života. Subotićki je uspjela da priđe.  Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsjednuta je njom, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mie Borisavljević je rekla da je lijep, htjela je da joj otme muža. Kad je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pjevačice ćerka se zabavljala sa fudbalerom, pokušala je i sa njim da bude - tvrdila je Stanija.

Pogledajte Bojanove slike:

Mia Borisavljević reagovala

Nakon što su ove tvrdnje odjeknule u javnosti, oglasila se Mia Borisavljević, koja je kratko prokomentarisala celu situaciju.

- Zanimljivo. Svašta se dešava, vjerujem da nije Maja ni prva ni poslednja koja to želi. Ljubim vas sve i pozdravljam! - ljubazno je poručila pjevačica.

Pogledajte kako izgleda Mijin muž:

(Pink.rs / MONDO)   

Tagovi

mia borisavljević Maja Marinković Stanija Dobrojević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ