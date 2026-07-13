Stanija je pred milionima gledalaca iznela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno željela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

Izvor: Instagram/bojanbokigrujic/printscreen

Pravi haos nastao je u "Eliti" nakon što je rijaliti učesnica Stanija Dobrojević iznijela niz šokantnih tvrdnji na račun svoje bivše prijateljice Maje Marinković, optuživši je da je godinama bila opsjednuta životima uspješnih žena, kao i da joj se svojevremeno povjeravala kako želi da zavede oženjenog pevača Bojana Bokija Grujića, supruga popularne pjevačice Mie Borisavljević.

Stanija je pred milionima gledalaca iznijela niz optužbi, tvrdeći da je Maja navodno željela da se približi muškarcima poznatih dama iz javnog života.

- Ona targetira uspješne žene da bi se domogla njihovog života. Subotićki je uspjela da priđe. Ana Korać, ona ne zna kako njen muž izgleda. Opsjednuta je njom, pa je rekla da jedva čeka da dođe do njega nekako. Za muža Mie Borisavljević je rekla da je lijep, htjela je da joj otme muža. Kad je bila jedna žurka, od naše najpoznatije pjevačice ćerka se zabavljala sa fudbalerom, pokušala je i sa njim da bude - tvrdila je Stanija.

Pogledajte Bojanove slike:

Mia Borisavljević reagovala

Nakon što su ove tvrdnje odjeknule u javnosti, oglasila se Mia Borisavljević, koja je kratko prokomentarisala celu situaciju.

- Zanimljivo. Svašta se dešava, vjerujem da nije Maja ni prva ni poslednja koja to želi. Ljubim vas sve i pozdravljam! - ljubazno je poručila pjevačica.

Pogledajte kako izgleda Mijin muž:

Vidi opis "Mnoge bi to željele!" Mia Borisavljević reagovala nakon tvrdnji da je Maja željela da joj preotme muža Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / miaborisavljevic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/miaborisavljevic Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Pink.rs / MONDO)