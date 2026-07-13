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"Još ne znam kad je sahrana": Mala Cana išla na groblje kad su rekli da će Bajić počivati u Aleji, evo ko je bio s njom

"Još ne znam kad je sahrana": Mala Cana išla na groblje kad su rekli da će Bajić počivati u Aleji, evo ko je bio s njom

Autor Dragana Tomašević
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Mala Cana otkrila da je išla na groblje kako bi se dogovorila oko detalja sahrane

Mala Cana išla na groblje kad su rekli da će Bajić počivati u Aleji Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Andrija Bajić, legenda narodne muzike, koji je preminuo 7. jula, može da počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Njegova udovica Mala Cana danas je imala sastanak na Novom groblju, povodom sahrane svog muža Andrije. Ona je potvrdila da je bila na sastanku, kao i da će sigurno pokojni Andrija biti sahranjen u Aleji.

Kada je upitana da li se zna kada je sahrana, otkrila je da nema nikakve informacije o tome, da nije dobro zdravstveno i da je sve ovo preteško za nju.

- Ne zna se ništa oko datuma, ali će sigurno biti u Aleji. Bila sam danas na sastanku, dogovarali smo neke detalje. Nije mi dobro. Zdravstveno mi nije dobro, ne mogu, sve je ovo za mene preteško. Žalim svog supruga - kazala je Mala Cana.

Mala Cana nije sama u Beogradu, već ima podršku prijatelja i kolege, a danas je sa njom na sastanku bio i jedan muškarac, njen kolega i drug Nikola Bjelogrlić.

- Sa mnom je moj kolega, naš član odbora, moj Nikola Bjelogrlić. On je stalno sa mnom. Nikola je veliki naš prijatelj i dosta mi pomaže oko svega, jer ja ne mogu da pohvatam sve, ne znam Beograd, ne znam gdje bi trebalo da idem, šta sve da radim... Vozim automobil, ali nisam u mogućnosti da trenutno vozim jer se ne osjećam dobro. Ne vozim kako zbog svoje bezbjednosti, tako i zbog bezbjednosti građana. Ne daj Bože da mi pozli za volanom! Imam podršku i hvala svima koji su uz mene - rekla je Mala Cana.

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Tagovi

Mala Cana Andrija Bajić groblje

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