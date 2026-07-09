"Glumica za Oskara, suza nigdje, hoće imovinu": Javnost raskrinkala Malu Canu, jedan detalj svima bode oči?

Mala Cana ne prestaje da intrigira javnost svojim javnim eksponiranjem nakon smrti supruga, pjevača Andrije Bajića.

Izvor: Facebook/Svetlana Mala Cana Bajic

Andrija Bajić, doajen narodne muzike u Jugoslaviji, preminuo je 7. jula u 89. godini. Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, ćerke, ali i suprugu Malu Canu koja je nema od bola zbog svega što se desilo.

Svetlana Tomić, kako inače glasi pravo ime ove pevačice, već nekoliko puta je spomenula da nije u dobrim odnosima sa ćerkama pokojnog muža i to sve zbog imovine i nasledstva, koje kako kaže, nju uopšte ne interesuje.

Međutim, čini se da javnost ne misli tako, makar oni koji su gledali snimke na kojima je udovica ucvijeljena i gdje oplakuje pokojnog supruga.

Oni tvrdi, sudeći po komentarima na mrežama, da Cana sve radi zarad nasledstva i da je priča zapravo drugačija - ona želi imovinu i kuću, u kojoj trenutno živi pjevačeva porodica, a takođe ističu i da suza nigdje nema, kao i da je sve ovo navodno samo "loša gluma".

"Bože me oprosti ako griješim, ali meni je ova žena nekako čudna. Izgleda kao da pokušava da ispadne da ga žali, ali ne bih rekla"; "Mnogo loša gluma"; Jedino što je uspjela da odglumi je drhtavi glas. Neće suza, pa neće", "Koja je ovo glumica za Oskara,fuj", samo su neki od komentara.

Šta je ugovor o izdržavanju koji je potpisala Cana?

Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja poseban pravni posao kojim se jedna osoba obavezuje da drugu izdržava i brine o njoj do kraja života. To podrazumijeva obezbjeđivanje hrane, smještaja, njege, pomoći u svakodnevnim aktivnostima, organizovanje liječenja i svega drugog što je potrebno primaocu izdržavanja.

Zauzvrat, nakon smrti primaoca izdržavanja, davalac stiče pravo na imovinu koja je precizno navedena u ugovoru. Važno je naglasiti da ta imovina, ukoliko je ugovor zaključen u skladu sa zakonom i važeći je, ne ulazi u ostavinsku masu koja se dijeli među naslednicima.