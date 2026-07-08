"Molila sam Boga da uzme moje godine i da ih njemu": Cana van sebe nakon Bajićeve smrti, otkrila nove detalje

Detalji o sahrani još uvijek nisu poznati, a Cana je otkrila da će se sjutra oprostiti od svog supruga.

Izvor: Kurir televizija

Pjevačica Mala Cana ne može da dođe sebi nakon smrti supruga, Andrije Bajića. Ona je sada kroz suze govorila o mužu koji je danas umro u 89. godini dok je bio na bolničkom liječenju na VMA.

Andrija Bajić poslednja dva mjeseca života proveo je najprije u bolnici u Pančevu, a potom i u Beogradu nakon što mu se posle moždanog udara stanje pogoršalo.

"Ne mogu više, Bože uzmi me. Molila sam Boga da uzme od mene godine da ih da njemu, da mu produži život. Sve sam učinila što sam mogla", rekla je ona kroz suze i otkrila od čega je preminuo.

"On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo liječili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smio da pije ljekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Rekao mi je samo i u Pančevu i u Beogradu: 'Daće Bog da izađem, sve će biti drugačije'", rekla je Cana.

"Bio je svjestan sve vreme"

Pjevačica kaže da je Andrija bio svjestan sve vrijeme.

"Bio je svjestan, pričao je normalno, primao je terapiju, sve je bilo normalno. Međutim od nekih antibiotika su mu malo skočili na bubrezima parametri, uključili su mu privremenu dijalizu u vrat i urodila je plodom. To sve mogu da posvjedoče ljudi koji su ležali sa njim. Obilazila sam ga svaki dan, ustanem prije 7, prije nego što se otvori prva vizita i vratim se u 21 sati. Bila sam u Tumanima, pričestila se, molila sam se za njegovo zdravlje. Dobila sam knjigu, držala sam je pored njegove glave, čitala sam mu molitve svaki dan", govorila je ona kroz suze.

Ona je ponovila i detalje sukoba sa njegovim ćerkama.

"Juče je bio užasno loše"

Detalji o sahrani još uvijek nisu poznati, a Cana je otkrila da će se sutra oprostiti od svog supruga:

"Sjutra idem da vidim i identifikujem njegovo tijelo. Juče kad sam otišla on je bio užasno loše, koža je počela da mu puca na rukama i nogama, curila je voda na sve strane. Podnio je dijalizu... Ne znam kako sa izdržala, da on ne osjetu trunku drhtanja u mom glasu."

Vidi opis "Molila sam Boga da uzme moje godine i da ih njemu": Cana van sebe nakon Bajićeve smrti, otkrila nove detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 7 / 7

"Juče sam ga pitala da li me čuje, rekao je: "Da". Pokušao je da kaže nešto, imao je masku. Ja sam rekla znam šta hoćeš da mi kažeš. Ja sam uvijek njemu govorila da mi kaže volim te, a on mi kaže: "Ja to pokazujem djelima". Znala sam šta to znači. Rekla sam mu da se bori, rekao je da hoće. Bio je miran. Volio je kad mu dođem u posjetu da mu stavim ruku na obraz. Samo je mene slušao", priznala je ona i dodala:

"Rekao mi je da im je oprostio mnogo u životu. To mi je rekao da im kažem, ja to nikad neću da im kažem jer ne želim da progovorim. Samo su tamo moje i njegove stvari, to ćemo riješiti na neki način da se te stvari preuzmu ukoliko nisu bacile, ako su bacile i za to postoji zakon. On me je pitao da li je bila policija, pa sam se vratila, rekla sam jeste i rekao mi je: 'Jesi li uzela sve što treba?'. Ja sam rekla jesam i on je na to rekao: 'Treba da odgovaraju', to je bilo u Pančevu", ispričala je Mala Cana za domaće medije.