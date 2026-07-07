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"Uradiće sve da nas rastave": Pjevač i dalje životno ugrožen, a evo šta su ćerke poručile Cani nakon tuče u bolnici

"Uradiće sve da nas rastave": Pjevač i dalje životno ugrožen, a evo šta su ćerke poručile Cani nakon tuče u bolnici

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Mala Cana, kaže da se zdravstveno stanje Andrije Bajića nije promijenilo i dalje je loše.

Evo šta su ćerke poručile Cani nakon tuče u bolnici Izvor: Kurir TV

Pjevač Andrija Bajić (88) u bolnici je nakon što je doživio moždani udar. Njegova supruga, pjevačica Mala Cana oglasila se za "Blic" i otkrila informacije o njegovom zdravlju. Pjevačica kaže da se njegovo stanje nije promijenilo.

- Stanje je isto. Loše je, životno je ugrožen. Ja mu sada idem u posjetu. Treba da ga posjeti nefrolog - rekla je Mala Cana, a potom otkrila i da su se neke kolege javile da pitaju za njegovo zdravlje, iako su je mnogi razočarali.

- Javile su mi se neke njegove kolege. Vlada Marković, Ljuba Lukić, Maja Marijana. Hvala im, ali mnogi se nisu javili i razočarali su me. Andrija je uvijek bio tu za druge. Ja sam mu govorila da to ne radi i da mu se jave samo kada im nešto treba - istakla je ona.

Pjevačica je govoriila o i da nije u o dobrim odnosima sa njegovim ćerkama. Čak je iznijela tvrdnju i da je došlo do fizićkog sukoba. Zanimalo nas je da li se čula sa njima nakon incidenta.

- Čula sam se sa njegovim ćerkama nakon incidenta. Rekle su da će da učine sve da nas rastave - rekla je Cana i dodala:
- Ja njemu ne pričam ništa što se dešava da ga ne stresiram. Andrija mi govori da jedva čeka da se oporavi i da ofarba ogradu koju je napravio u 88. godini.

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Tagovi

Mala Cana Andrija Bajić

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