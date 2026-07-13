logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poskidale se srpske glumice: Jelisaveta grmi u tangama, a zbog Dragane Mićalović svi ostali bez teksta (Foto)

Poskidale se srpske glumice: Jelisaveta grmi u tangama, a zbog Dragane Mićalović svi ostali bez teksta (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Sezona bikinija je zvanično počela, a ove godine, za razliku od prethodnih kada su društvenim mrežama harale pjevačice na pješčanim plažama ispred Džumeraj hotela u Dubaiju, gledamo srpske glumice.

Jelisaveta grmi u tangama, a zbog Dragane Mićalović svi ostali bez teksta Izvor: Instagram

Tokom jula i avgusta nema Instagrama i Tiktoka domaće javne ličnosti na kojem nema pijeska, talasa i jahti, kao i dugoočekivanih prizora u bikinijima. Neke od najljepših i najzgodnijih srpskih glumica i zvijezdi domaćih serija i filmova i ove godine su riješile da pokažu svoja isklesana tijela pred pratiocima, a jedna od njih je, sada već "tradicionalno" - Jelisaveta Orašanin.

Glumica koja se u poslednje vrijeme nalazi u centru pažnje zbog razvoda od Teodosića i navodne veze s Pavlom Mensurom, ponovo je pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih srpskih glumica.

Jelisaveta se trenutno nalazi na Baliju sa sinom i ćerkom:

Njena izvajana figura je rezultat napornih treninga, što je nekoliko puta do sada pokazala sličnim objavama sa odmora. Glumica je na odmorima itekako aktivna, pa ide na penjanje, ronjenje, šetnje, surf:

Jelisaveta koristi svaki trenutak za uživanje i provod s prijateljima - jedne godine je to bio kolega Miloš Biković:

Još jedna glumica koja izaziva pažnju javnosti svojim Instagram objavama, svakako je Dragana Mićalović. Sestra Slobode Mićalović je  nedavno uživala na crnogorskom primorju odakle je objavljivala slike i snimke prelijepih prizora, ali i kako provodi vrijeme odmarajući i uživajući uz dobru knjigu.

Pratioci su bili opčinjeni njenom prirodnom ljepotom i slikama na kojima je bez šminke, a kako je pozirala, pogledajte ovde:

Lijepa glumica je prije nekoliko godina uživala na moru sa sestrom Slobodom i njenom porodicom: 

Toples u Meksiku

Prije dvije godine, glumica Ivana Dudić napravila je kolaps kada je na društvenim mrežama objavila slike iz Kankuna. U prvi mah pratioci nisu primijetili da je Ivana toples, jer im je pogled bio uprt "na drugo mesto", da bi im potom snimak s plaže otvorio oči.

Podsjetite se:

Tagovi

jelisaveta orašanin Dragana Mićalović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ