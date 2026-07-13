Sezona bikinija je zvanično počela, a ove godine, za razliku od prethodnih kada su društvenim mrežama harale pjevačice na pješčanim plažama ispred Džumeraj hotela u Dubaiju, gledamo srpske glumice.

Izvor: Instagram

Tokom jula i avgusta nema Instagrama i Tiktoka domaće javne ličnosti na kojem nema pijeska, talasa i jahti, kao i dugoočekivanih prizora u bikinijima. Neke od najljepših i najzgodnijih srpskih glumica i zvijezdi domaćih serija i filmova i ove godine su riješile da pokažu svoja isklesana tijela pred pratiocima, a jedna od njih je, sada već "tradicionalno" - Jelisaveta Orašanin.

Glumica koja se u poslednje vrijeme nalazi u centru pažnje zbog razvoda od Teodosića i navodne veze s Pavlom Mensurom, ponovo je pokazala zašto važi za jednu od najzgodnijih srpskih glumica.

Jelisaveta se trenutno nalazi na Baliju sa sinom i ćerkom:

Njena izvajana figura je rezultat napornih treninga, što je nekoliko puta do sada pokazala sličnim objavama sa odmora. Glumica je na odmorima itekako aktivna, pa ide na penjanje, ronjenje, šetnje, surf:

Vidi opis Poskidale se srpske glumice: Jelisaveta grmi u tangama, a zbog Dragane Mićalović svi ostali bez teksta (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: Printskrin, Instagram/jagodenamagli Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: Instagram / jagodenamagli Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Instagram/Jagodenamagli Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Instagram/jagodenamagli/Printscreen Br. slika: 30 30 / 30 AD

Jelisaveta koristi svaki trenutak za uživanje i provod s prijateljima - jedne godine je to bio kolega Miloš Biković:

Još jedna glumica koja izaziva pažnju javnosti svojim Instagram objavama, svakako je Dragana Mićalović. Sestra Slobode Mićalović je nedavno uživala na crnogorskom primorju odakle je objavljivala slike i snimke prelijepih prizora, ali i kako provodi vrijeme odmarajući i uživajući uz dobru knjigu.

Pratioci su bili opčinjeni njenom prirodnom ljepotom i slikama na kojima je bez šminke, a kako je pozirala, pogledajte ovde:

Lijepa glumica je prije nekoliko godina uživala na moru sa sestrom Slobodom i njenom porodicom:

Toples u Meksiku

Prije dvije godine, glumica Ivana Dudić napravila je kolaps kada je na društvenim mrežama objavila slike iz Kankuna. U prvi mah pratioci nisu primijetili da je Ivana toples, jer im je pogled bio uprt "na drugo mesto", da bi im potom snimak s plaže otvorio oči.

Podsjetite se: