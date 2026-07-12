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Sestre Mićalović zajedno u izlasku, ne zna se koja je lepša: Zapalile klub, najstarija Mirjana ostavlja bez daha

Sestre Mićalović zajedno u izlasku, ne zna se koja je lepša: Zapalile klub, najstarija Mirjana ostavlja bez daha

Autor Ana Živančević
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ragana Mićalović oduševila je pratioce snimkom iz kluba na kojem blista u društvu Slobode i najstarije Mirjane.

Sestre Mićalović zajedno u izlasku, ne zna se koja je lepša Izvor: Instagram printscreen

Glumica Dragana Mićalović s vremena na vreme obraduje pratioce trenucima iz noćnog života, a ovoga puta otkrila je ko su joj omiljene saputnice u provodu.

Ona je raznežila i oduševila mnoge podelivši snimak na kojem pozira sa sestrama,glumicom Slobodom i najstarijom Mirjanom.

Pogledajte kako izgledaju sestre:

Tri lepotice blistale su u ležernim letnjim autfitima i sa savršenim mejkapom, dok su iza njih svetlucala svetla krcatog kluba na otvorenom.

Inače, za potrebe rada na jednoj pozorišnoj predstavi, Sloboda je morala da nosi plavu periku, što je javnosti pružilo jedinstvenu i prvu priliku da je vidi u ovakvom izdanju.

Sloboda je fotografije ove nesvakidašnje promene podelila sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram. Njena objava je odmah izazvala veliku pažnju, a komentari ispod fotografija su se bez prestanka nizali.

Evo kako Sloboda izgleda sa plavom perikom:

Tagovi

Sloboda Mićalović Dragana Mićalović izlazak

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