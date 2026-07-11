Tejlor Svift prvi put u javnosti nakon gala vjenčanja od 30 miliona: Pjevačica ponosno pokazala burmu

Tejlor Svift i Trevis Kelsi prvi put u javnosti kao muž i žena.

Izvor: Instagram/killatrav

Samo sedmicu nakon tajnog vjenčanja, pop zvijezda Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi prvi put su se pojavili u javnosti kao muž i žena. Par je fotografisan na vjenčanju Trevisovog bivšeg saigrača Džudžua Smita-Šustera u Kaliforniji, gdje je Tejlor s oduševljenjem gostima pokazivala svoj novi vjenčani prsten.

Pjevačica je zablistala u roze haljini sa cvjetnim motivima, dok je Trevis nosio sivo odijelo. Tokom cijele proslave držali su se za ruke, razgovarali sa gostima i plesali zajedno.

| Taylor and Travis looking gorgeous attending a wedding today!pic.twitter.com/d4oR7Gf4Gj — Taylor Swift Updates (@swifferupdates)July 11, 2026

Podsjetimo, Tejlor i Trevis su sudbonosno "da" izgovorili 3. jula u čuvenom "Medison Skver Gardenu" u Njujorku. Izvori prenose da je njihovo vjenčanje koštalo nevjerovatnih 30 miliona dolara, od čega je čak 5 miliona potrošeno samo na cvijeće i dekoraciju.

Na ceremoniji su razmijenili emotivne zavjete koji su trajali po 20 minuta, a svjedoci tvrde da je sportista plakao više od mlade.

Tejlor je u svom govoru istakla da je Trevis još u srednjoj školi, iako velika sportska zvijezda, uvijek sjedio sa djecom koju su drugi maltretirali i da je oduvijek željela pored sebe nekoga poput njega.

Na svadbenom slavlju par je organizovao i luksuznu tombolu za goste. Igrale su se arkadne igre, a nagrade su bile brendirane torbe i oprema za golf. Supruga jednog NFL igrača pohvalila se na društvenim mrežama da je na tomboli osvojila Šanel torbu vrijednu 7.000 dolara.

Tejlor je na vjenčanju nosila unikatnu vjenčanicu modne kuće „Kristijan Dior“, koju je dizajnirao Džonatan Anderson.