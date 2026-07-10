Tea Tairović se seli u Crnu Goru: Pjevačica čekala dvije godine na veliki korak, ovo su detalji

Tea je uložila sav novac zarađen od nastupa u nekretnine i sada posjeduje stanove u Novom Sadu, Beogradu i Crnoj Gori.

Izvor: Instagram printscreen / showbizzserbia

Pjevačia Tea Tairović se useljava u luksuznu nekretninu u Crnoj Gori, koju je pazarila prije nekoliko godina. Ona je dvije godina čekala da se završe radovi, a sada će za nekoliko dana biti u novom domu sa suprugom.

Kako pišu domači mediji, posle dvije godine konačno su završeni radovi na nekretnini koju je muzička zvijezda Tea kupila u Crnoj Gori. Iako je pjevačica mislila da će ranije moći da uživa u svojoj vili pored mora, radovi su se otegli ali je očigledno vredjelo jer su ispunjeni svi njeni zahtjevi.

- Tea je angažovala tim dizajnera koji upravo završavaju opremanje luksuzne nekretnine, a već za nekoliko dana pjevačica će se useliti u nju sa suprugom. Budući da Tea i ove godine ima veliki broj nastupa širom Jadranskog primorija, ona će sve vrijeme boraviti u Crnoj Gori do septembra mjeseca kako bi olakšala svoj život i smanjila putovanja na minimum, kaže naš izvor upućen u sve što se događa sa ovom nekretninom.

Tea je prošle godine odsjedala u hotelima kada je nastupala po primorju, ali će ove godine situacija očigledno biti drugačija.

Majka brinula o radovima

Tea je prošle godine rekla da se radovima oko kuće i nekim formalnostima oko gradnje brinula njena majka jer ona nije imala vremena. Vila pjevačica ima tri sprata i bijele je boje.

- Nije još gotova kuća. O tome više moja majka vodi računa nego ja, ja sam malo zaboravna, po tom pitanju - rekla je Tea nedavno za "Blic".

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(Blic / MONDO)