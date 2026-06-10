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"Pisali mu da trepne ako je otet": Ilda Šaulić otkrila da je bila u šoku kad je saznala da su Šaban i Tea snimili duet

"Pisali mu da trepne ako je otet": Ilda Šaulić otkrila da je bila u šoku kad je saznala da su Šaban i Tea snimili duet

Autor Dragana Tomašević
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Ilda Šaulić iskreno o Tei Tairović u emisiji Ognjena Amidžića

Ilda Šaulić otkrila da je bila u šoku kad je saznala da su Šaban i Tea snimili duet Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Ilda Šaulić, ćerka pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, po prvi put otvoreno je govorila o duetu njenog oca i pjevačice Tee Tairović, koji je po objavljivanju iznenadio sve. Tom prilikom otkrila je dugo čuvanu porodičnu tajnu da niko od Šabanovih najbližih nije ni slutio da se takva saradnja sprema.

Voditelj Ognjen Amidžić je Ildi postavio direktno pitanje o duetu koji godinama unazad intrigira javnost, pitavši je: "Da li je istina da je pjesmu 'Otkad tebe znam' koju je Šaban otpjevao sa Teom, trebalo ti sa njim da snimiš?".

Ilda je na ovo odgovorila sa osmijehom, ali je njeno priznanje ostavilo sve u studiju bez teksta. Otkrila je da Šaban porodici nije ni spomenuo ovaj projekat i da su za njega saznali potpuno neočekivano.

"Ne, mi uopšte nismo ni znali da je on snimio tu pjesmu, tako da smo se iznenadili malo, iskreno, ja volim Teu i svaka čast na svemu, ali u tom trenutku je to bilo onako, malo, neočekivano, iskreno zato što.... Sjećam se da je, jedan komentar koji moram sada da spomenem na Jutjubu bio, kada je ta pjesma postala fenomenalan hit, zaista, i sluša se i danas danas, a komentar je bio: 'Šabane, ako si otet trepni dva puta'", ispričala je Ilda u dahu, prisjetivši se anegdote sa društvenih mreža.

Osvrnuvši se na sam razlog snimanja ove numere, Ilda je istakla da je njen otac oduvijek bio velikodušan i spreman da pomogne mlađim kolegama na početku karijere. Međutim, ovaj duet je nosio i jednu tešku, sudbinsku simboliku, s obzirom na to da su nakon njega Šaban i Tea često zajedno nastupali po dijaspori.

"To mi je ostalo zaista u glavi, naravno, on je pjesmu zaista lijepo otpjevao, ustvari su to otpjevali i on je nekako želio da svojoj mlađoj koleginici izađe u susret i pomogne i mislim da je to negdje bilo... Posle toga su oni dosta radili po inostranstvu, nastupali, čak nažalost i te noći kada se desila naša tragedija oni su nastupali zajedno u Njemačkoj" sa sjetom u glasu prisjetila se Ilda kobne večeri.

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Tagovi

Šaban Šaulić Ilda Šaulić Tea Tairović

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