Dara Bubamara ne može da obuzda grudi: Dečko vozi gliser i puši tompus, a svi gledaju u njeno poprsje

Ovaj luksuzni bijeg od estradnih obaveza dokaz je da folk zvijezda živi punim plućima.

Izvor: MONDO

Dara Bubamara uživa u ljubavi sa svojim mlađim izabranikom, a par trenutno boravi na luksuznom odmoru u Crnoj Gori.

Pjevačica ona je na svom Instagram profilu podijelila snimke sa odmora, gdje se vidi kako krstare jadranskom obalom u blizini Svetog Stefana.

Njen zgodni partner preuzeo je ulogu kapetana i samouvjereno upravljao luksuznim gliserom, dok je opušteno uživao u tompusu i sunčanom danu.

Dara nije krila sreću, pa je pratioce počastila i vrelim kadrovima u plavom bikiniju, ponosno pokazujući svoje bujno poprsje i osmijeh na licu. Ovaj luksuzni bijeg od estradnih obaveza dokaz je da folk zvijezda živi punim plućima i da joj ljubav sa mlađim dečkom i te kako prija.

V