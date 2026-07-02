"Ne nosim donji veš, frapirao se kad je čuo": Barbara Bobak progovorila o novom dečku

Mlada zvijezda Barbara Bobak sinoć je nastupila u krcatoj bašti u Beogradu, u izazovnom kostimu zbog kojeg je nastao haos – jer ispod nije imala apsolutno ništa!

Izvor: Instagram printscreen / barbara.bobak

Ovo je bio njen drugi veliki nastup u Beogradu, a već na početku Barbara je otkrila da je posebno srećna zbog bliskih ljudi koji su prvi put na njenom nastupu.

"Drugi za sada, drugi od mnogih. Ludilo totalno, čula sam da je unutra krcato, da je fenomenalna energija, došli su mi kumovi iz Beograda, oni su ljudi u srednjim godinama i čudno mi je što sve ovako kasno počinje."

Svoju liniju je dovela do perfekcije i smršala ozbiljno, a ističe da je "nikad jača".

- Da, smršala sam, ali sam jaka kao bik. To ljudi često pomisle kad neko smrša, pa se postavlja ono pitanje "pa nemoj, kako ćeš? Pa previše". Ja nikad više snage nisam imala, nikad više sklekova nisam mogla da uradim. Pazite šta pitate, ide odmah...

Za možda i najaktuelniji estradni ljubavni par, Barbara nije imala šta da kaže.

- Otkud znam, niti se ja družim s njima, nije moj žanr, nije moj cirkus...

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"Ne nosim gaće!"

Ipak, u svom maniru, iskreno, Barbara je uspjela da nas šokira priznanjem da ne nosi donji veš.

- Ne nosim gaće danas, jel' dovoljno? Ne nosim donji veš, ozbiljno, a dečko me je navikao i u golišavijem izdanju sam pjevala i pojavljivala se, tako da... Najjače mi je to kad ljudi počnu da pričaju, kao "jaoj, vidi je, počela da se skida sada", a ja sam na prošlom kaveru za album bila potpuno gola, imala sam samo bodi pejnt.

Javno je govorila i da je posjećivala nudističke plaže, ali kaže da ovog ljeta tamo neće ići.

- Ovog ljeta ne, to je moja prošlost. Bila sam, svako je bio, to moraš da odeš da vidiš. Bila sam kad nisam bila poznata, ali nemam pojma, tamo te niko ne benda 2 posto, najviše ima starijih ljudi i stranaca, niko te ne ferma, mnogo bolji vajb nego na običnim plažama.

Vidi opis "Ne nosim donji veš, frapirao se kad je čuo": Barbara Bobak progovorila o novom dečku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Otkrila je i da koristi "usluge" astrologa i numerologa, ali da nije neko ko slijepo vjeruje u to.

- Ne gatare, astrolog i neki numerolog, ali još nisam bila kod vračare, kada bi mi neko preporučio neku dobru vračaru možda bih otišla da vidim šta se tu dešava.

Na pitanje koga bi omađijala, Barbara se osvrnula na svoj emotivni život:

- Pa ja sam srećno zaljubljena, to što sam trebala da omađijam, ja sam omađijala – rekla je ona, pa nastavila o dečku:

- Bila sam u fazonu da će da se provali ako slažem, a generalno uvek govorim istinu. Imam i ja pravo da mene neko voli.

I pored svega, ističe da nema šanse da ljudi saznaju ko joj je partner.

- Nema šanse da saznate.

Kako je u emisiji priznala novu ljubav, evo šta je rekla kako je reagovao njen dečko, a ona otkrila da je i njega šokirala.

- On se frapirao kad je čuo, zbunio se kad je čuo to. Nije očekivao, a nisam ni ja planirala to nego se prosto desilo u emisiji, rekla sam i šta me briga.

- Ne provodimo vreme na telefonima, provodimo ga interesantnije, kreativnije – na konstataciju novinara "bez donjeg veša", Barbara se nasmijala: - Pa....

(Telegraf / MONDO)