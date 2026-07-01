Skinula se Ivana Mihić: Glumica pokazala brutalno tijelo u bikiniju, ljudi ne vjeruju da ima 56 godina

Glumica Ivana Mihić na Instagramu pokazala da joj godine ne mogu ništa.

Izvor: Instagram printscreen/ivana_mihic_official

Poznata glumica Ivana Mihić nedavno je otputovala na svoj zasluženi odmor, odakle je odlučila da obraduje javnost i podijeli djelić atmosfere putem svog Instagram profila.

Njene najnovije objave izazvale su pravu pometnju na ovoj društvenoj mreži, a u centru pažnje našle su se njene fotografije u kupaćim kostimima.

Ivana Mihić je prvo privukla pažnju pratilaca pozirajući u atraktivnom ljetnjem izdanju. Nosila je bijeli top i donji dio kupaćeg kostima, dok je oko struka imala ležerno vezanu maramu.

Izvor: Instagram printscreen/ivana_mihic_official

Ova objava izazvala je lavinu reakcija, a javnost i njeni pratioci ostali su u potpunom šoku kada su vidjeli koliko glumica dobro izgleda s obzirom na to da ima 56 godina.

Nedugo nakon prve fotografije, Ivana Mihić je otišla korak dalje i podijelila još jednu sliku sa ljetovanja na kojoj je zablistala u plavom bikiniju koji je naglasio i istakao njene prirodne obline. Svojim opuštenim izdanjem sa odmora, Ivana je još jednom pokazala da joj godine ne mogu ništa.

Izvor: Instagram printscreen/ivana_mihic_official

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