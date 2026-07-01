Skinula se Ivana Mihić: Glumica pokazala brutalno tijelo u bikiniju, ljudi ne vjeruju da ima 56 godina

Glumica Ivana Mihić na Instagramu pokazala da joj godine ne mogu ništa.
Poznata glumica Ivana Mihić nedavno je otputovala na svoj zasluženi odmor, odakle je odlučila da obraduje javnost i podijeli djelić atmosfere putem svog Instagram profila.
Njene najnovije objave izazvale su pravu pometnju na ovoj društvenoj mreži, a u centru pažnje našle su se njene fotografije u kupaćim kostimima.
Ivana Mihić je prvo privukla pažnju pratilaca pozirajući u atraktivnom ljetnjem izdanju. Nosila je bijeli top i donji dio kupaćeg kostima, dok je oko struka imala ležerno vezanu maramu.Izvor: Instagram printscreen/ivana_mihic_official
Ova objava izazvala je lavinu reakcija, a javnost i njeni pratioci ostali su u potpunom šoku kada su vidjeli koliko glumica dobro izgleda s obzirom na to da ima 56 godina.
Nedugo nakon prve fotografije, Ivana Mihić je otišla korak dalje i podijelila još jednu sliku sa ljetovanja na kojoj je zablistala u plavom bikiniju koji je naglasio i istakao njene prirodne obline. Svojim opuštenim izdanjem sa odmora, Ivana je još jednom pokazala da joj godine ne mogu ništa.Izvor: Instagram printscreen/ivana_mihic_official
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