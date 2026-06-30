Sloboda Mićalović pozirala u kupaćem i sve ostavila bez daha: Na njenu ljepotu nije imuna ni Monika Beluči

Sloboda Mićalović važi za jednu od najljepših glumica, a sada je pokazala kako izgleda u kupaćem.
Sloboda Mićalović važi za jednu od najljepših glumica na našim prostorima. Njene objave komentariše i Monika Beluči i divi se prirodnom izgledu naše glumice, a sada je Sloboda na Instagramu objavila fotografiju koja je izazvala lavinu komentara.
Glumica je pozirala u crvenom kupaćem, sa naočarama i bez trunke šminke, te je dobila brojne pohvale za svoj opušteno, ljetnje izdanje.
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Mnogi su u komentarima posebno isticali to što je Sloboda uvijek smjerna, prirodna i pravi primjer jedne dame.
"Prelepa", "Prava dama", "Božanstvena", "Jedna od najlepših žena u Srbiji", samo su neki od komentara ispod njene objave.
Prijateljstvo sa Monikom
Slobodu i Moniku je spojio Emir Kusturica u sotvarenju "Na Mlečnom putu", a iako je od snimanja prošlo deset godina, na mrežama se i dan-danas pojave scene iz pomenutog ostvarenja.
Jedan od viralnijih snimaka koji je svojevremeno podijelila i sama Sloboda Mićalović je trenutak kada namješta dekolte dok se Beluči češlja. Vreli kadrovi usijali su mreže, i gotovo da nema osobe koja nije hipnotisano gledala u lijepu Srpkinju koja je uspela da zasijeni čak i samu Moniku.
Inače, interesantno je da između dvije umjetnice nikada nije postojalo zavisti, niti ljubomore, te su i dan-danas dobre prijateljice i redovno komentarišu jedna drugoj fotografije na mrežama, a Beluči je u više navrata i otvoreno govorila koliko je oduševljena Slobodom.