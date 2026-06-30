Stefan se bakšari u svojoj vili na Zvezdari koja je okružena zgradama.
Rijaliti učesnik Stefan Karić živi u vili na Zvezdari, a jedan kutak doma je sad pokazao svima na društvenim mrežama i ostavio mnoge bez teksta.
On se snimao u WC-u, a veličina istog je iznenadila sve. Toalet je veličine garsonjere, a u njemu je poređao tegove, te radio sklekove i vježbao dok se snimao za Instagram.
Toalet u vili Karića kao garsonjera: Stefan pokazao kako vježba, a ljudi u šoku zbog prizora iz luks doma
Stefan je usput pokazao u kakvoj je formi, kao i da trenira kad god mu se ukaže prilika, i to u vili.
Vila u vlasništvu njegove maćehe
Bivšem zadrugaru pripašće ogromno bogatstvo. Stefan zajedno sa ocem i maćehom Kristinom živi u luksuznoj vili na Zvezdari u Beogradu.
Toalet u vili Karića kao garsonjera: Stefan pokazao kako vježba, a ljudi u šoku zbog prizora iz luks doma
Vila na Zvezdari ima 132 kvadrata i u dvorištu bazen, a kako pišu domaći mediji, njen vlasnik nije Osman, već njegova supruga Kristina, Stefanova maćeha, koja je kuću dobila u nasljedstvo.