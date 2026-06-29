Prvi Anđelinin suprug neprepoznatljiv: Udala se za njega u krvavoj majici sa 20, a evo kako danas izgleda

Anđelina Džoli se udavala tri puta i svi njeni brakovi bili su sa kolegama glumcima.

Izvor: printscreen/youtube/CBS News

Britanski glumac glumac Džoni Li Miler, poznat i kao prvi suprug Anđeline Džoli, objavio je rijetku fotografiju sa 17-godišnjim sinom Basterom i iznenadio obožavaoce novim izgledom.

Ovaj 53-godišnji glumac pozirao je sa sinom na koncertu grupe Oasis, a mnogi su odmah primijetili da sada ima dužu kosu i guste brkove.

"Najbolja stvar koja mi se ikad dogodila", napisao je uz fotografiju.

Obožavaoci komentarisali njegov novi izgled

U komentarima je brzo počelo da se raspravlja o njegovom novom imidžu."Vatrogasni brkovi", napisao je jedan pratilac. "Brkovi?", pitao je drugi, dok je treći poručio: "Samo se nadam da je to za ulogu!"

Objava je privukla pažnju i zato što Miler privatni život inače rijetko dijeli sa javnošću. Baster je njegovo jedino dijete, a dobio ga je sa glumicom Mišel Hiks, sa kojom se vjenčao 2008. godine. Par se razišao 2016, a razvod je finalizovan dvije godine kasnije.

Bio je prvi suprug Anđeline Džoli

Prije braka sa Mišel Hiks, Miler je bio u braku sa Andželinom Džoli. Upoznali su se 1995. na snimanju trilera "Hakeri" ("Hackers"), ona je tada imala 20, a on 23 godine.

Sudbonosno "da" rekli su samo šest mjeseci posle prvog susreta, a jedine zvanice bili su Anđelinina majka i jedan glumčev prijatelj. Glumica je nosila kožne pantalone i bijelu majicu na kojoj je Džonijevo ime ispisano njenom krvlju.

Njihov brak nije dugo potrajao. Razišli su se 1997, a službeno razveli 1999. godine, ali su ostali u dobrim odnosima. Andželina je prošle godine na jednom filmskom festivalu rekla da i danas imaju "divan odnos" i spomenula da su im sinovi otprilike istih godina.

Prema medijskim natpisima, Miler je ponovo srećan u ljubavi. Poslednjih mjeseci povezuju ga sa instruktorkom pilatesa i joge Manuelom Dijago, sa kojom je navodno u vezi od 2025. godine. Par se o tome za sada nije javno oglasio.

Ostvario je uspješnu karijeru

Miler se proslavio ulogama u filmovima "Trejnspoting" ("Trainspotting") i "Hakeri", ali je kasnije izgradio uspješnu karijeru i na televiziji i u pozorištu. Glumio je Šerloka Holmsa u američkoj seriji "Elementarno" uz Lusi Lu, a 2017. se vratio toj ulozi u nastavku "T2 Trejnspoting".

Na pozorišnim daskama posebno se istakao u predstavi "Frankenštajn", u kojoj je glumio uz Benedikta Kamberbeča. Za tu ulogu osvojio je nagradu Olivije. Gledaoci su mogli da ga vide i u popularnoj seriji "Kruna" ("The Crown").