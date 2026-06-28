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"Njih dvoje su u braku na daljinu": Komšije legendarnog muzičara iznijele šok detalje o njegovom odnosu sa ženom

"Njih dvoje su u braku na daljinu": Komšije legendarnog muzičara iznijele šok detalje o njegovom odnosu sa ženom

Autor Ana Živančević
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Goran Bregović i Dženana Sudžuk uživaju u skladnom braku od 1993. godine.

"Njih dvoje su u braku na daljinu": Komšije legendarnog muzičara iznijele šok detalje o njegovom odn Izvor: MONDO

Goran Bregović je više od 30 godina u braku sa Dženanom Sudžuk, sa kojom ima tri ćerke. Veliki zavodnik Dženanu Sudžuk upoznao je 1977. godine, kada je ona imala svega 16 godina.

Ljubav je planula na prvi pogled, a miljenik žena odlučio je da se skrasi i ozvaniči njihovu vezu 1993. godine. Od tada uživaju u skladnom braku, u kojem su dobili tri ćerke – Emu, Unu i Lulu.

Vjenčanje je upriličeno u Parizu, a kum sa mladoženjine strane bio je Kusturica, dok je sa mladine strane kuma bila Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal Bijelog dugmeta.

Goran i njegova supruga posjeduju nekretnine širom svijeta, a dvije se nalaze u gradu u kojem su jedno drugom izgovorili sudbonosno „da“. Domaći mediji su jednom prilikom, tokom boravka u Parizu, posjetili nekretnine koje su u vlasništvu bračnog para.

„To je brak na daljinu“

Ispred jedne od zgrada u kojoj muzičar ima stan sreli su stariju gospođu koja se predstavila kao Selin i koja tvrdi da dobro poznaje porodicu Bregović.

„Goran je veliki umjetnik. Veoma je poštovan ovdje. Dolazi s vremena na vrijeme, ali nije ovdje tako često kao nekada. Posljednji put sam ga vidjela prije nekoliko mjeseci, kada je išao na ručak u jedan restoran u blizini koji posebno voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovdje živi i po potrebi odlazi u Beograd, pa se vraća. Sada je sa ćerkama na moru u Crnoj Gori. Vrijeme je odmora, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kada je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i njihove ćerke. To su veoma lijepe, obrazovane i vaspitane djevojke. Ema živi na relaciji Pariz–Beograd, a Una i Lula su ovdje“, zaključila je gospođa Selin.

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Bijelo dugme goran bregović

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