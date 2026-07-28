Više građana ukazalo je na potrebu dobijanja mogućnosti plaćanja u ratama, što bi značajno olakšalo opterećnost kućnog budžeta, naročito penzionera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sedamdesetogodišnja Bjelopoljka Vidosava Krasić je jedna od starijih stanovnika više bjelopoljskih zgrada koji sve teže žive bez lifta u zgradama. Sa dvije godine starijim suprugom Jugoslavom živi na četvrtom spratu, a naročito je teško zimi zbog iznošenja drva, pišu Vijesti.

Zato sa nestrpljenjem očekuju najavu Opštine da sufinansira ugradnju liftova u iznosu do polovine cijene koštanja, dok je maksimalan iznos budžetskih sredstava za ugradnju lifta 20.000 eura.

“To bi bila velika olakšica za život svih stanara. Sve ove godine, počev od useljenja u zgradu 1988. godine, smo bez lifta. Dok sam bila mlađa zbog posla koji sam obavljala noseći stalno veliki teret, a sada zbog godina koje sve više pritiskaju. Ugradili smo takozvane “vrapce” na struju za izvlačenje drva i tereta”, ispričala je Vidosava za “Vijesti”, dodajući da u zgradi živi više osoba starijih od 80 godina, koji sve teže mogu da funkcionišu bez elementarnih uslova za život.

Više građana ukazalo je na potrebu dobijanja mogućnosti plaćanja u ratama, što bi značajno olakšalo opterećnost kućnog budžeta, naročito penzionera.

Za građane Bijelog Polja koji žive u zgradama koje imaju više od četiri sprata (P+3 i više) i nemaju liftove, njihovu ugradnju sufinansiraće Opština. To se navodi u Odluci o kriterijumima i uslovima za sufinansiranje ugradnje liftova u stambenim zgradama u Bijelom Polju, koja će se naći pred odbornicima lokalnog parlamenta.

Opština je investitor radova, dok je stambena zgrada suinvestitor radi unapređivanja kvaliteta života građana u stambenim zgradama, poboljšanja pristupačnosti, posebno za starija lica i osobe sa smanjenom pokretljivošću, te povećanje vrijednosti stambenog fonda, prenose Vijesti.

“Stambena zgrada može konkurisati ako ispunjava sljedeće uslove: donijetu odluku skupštine sa 2/3 većinom glasova etažnih vlasnika, obezbijeđeno učešće etažnih vlasnika od 50 odsto ukupne vrijednosti investicije, riješene imovinsko-pravne odnose, dostavljen dokaz (projekat ili mišljenje ovlašćenog projektanta) da postoji tehnička mogućnost ugradnje lifta”, stoji u Odluci.

Opština sufinansira projekat u iznosu od maksimalno 50 odsto ukupne vrijednosti investicije, a maksimalan iznos budžetskih sredstava za ugradnju lifta koje dodjeljuje je 20.000 eura.

“Projekat će se realizovati kroz dvije faze: fazu projektovanja i fazu izvođenja radova. U slučaju stambenih zgrada koje imaju više ulaza organizovanih kao posebne skupštine etažnih vlasnika, svaki ulaz podnosi zasebnu prijavu. U slučaju stambenih zgrada koje imaju više ulaza organizovanih kao jedna skupština etažnih vlasnika podnosi se jedna prijava. U okviru jedinstvene prijave iz stava 2 ovog člana, svaki ulaz pojedinačno tretira se u skladu sa odredbama člana 4, 7, 8 i 10 ove odluke”, piše u tom dokumentu, uz pojašnjenje da stambena zgrada u jednoj tranši realizacije projekta može ostvariti pravo na sufinansiranje ugradnje najviše dva lifta.

Načela za dodjelu subvencija zavise od veličine stambene zgrade i socijalno-zdravstvenog statusa etažnih vlasnika, broja stanova, spratnosti zgrade, broja starijih lica i lica slabije pokretljivosti (sa dokazom o otežanoj pokretljivosti ili zdravstvenom stanju i drugim relevantnim razlozima za korišćenje lifta), pišu Vijesti.

Prioritet pri dodjeli će imati zgrade sa većim brojem spratova, stanova, u kojima živi veći broj stanara starijih od 65 godina, u kojima žive osobe sa invaliditetom, i čiji su stanari najbrže podnijeli urednu prijavu.

“Projekat doprinosi većoj socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti stanovništva, smanjenju rizika od nezgoda prilikom kretanja u višespratnim zgradama, te podsticanju etažnih vlasnika na aktivno učešće u organizaciji i održavanju stambenih objekata, kao i uvećavanju vrijednosti sopstvene imovine”, piše u obrazloženju Odluke.