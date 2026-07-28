Vlada Crne Gore donijela je odluku o raspodjeli 12.933.560 eura dobiti koju je državno preduzeće Aerodormi Crne Gore (ACG) ostvarilo u 2025. godini.

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Od toga je po ključu koji Vlada primjenjuje, kada je poslovanje državnih preuzeća u pitanju, 70 odsto pripalo Vladi, a 30 odsto je trebalo biti ostavljeno ACG-u. Na ovaj način Vlada je nastavila višegodišnji kontinuitet “cijeđenja” novca iz ACG-a kojima istovremeno država “drži zavezane ruke” i ne omogućava im da ostvarenu dobit usmjere na prijeko potrebno unapređenje infrastrukturnih kapaciteta i sadržaja aerodoma Podgorica i Tivat, pišu Vijesti.

Vlada od 2019. ACG “drži na kvačilu” i onemogućava im da se adekvatno razvijaju zbog toga što država sedam godina oteže tenderski postupak za izbor partnera kome bi aerodrome dala u dugoročni zakup na 30 godina. Međutim, nakon što je na tenderu konačno izabrani najpovoljniji ponuđač – južnokorejski Inceon International Airport Corporation državu nedavno obavijestio da odustaje od uzimanja crnogorskih aerodroma u zakup, Vlada je oficijelno konstatovala da je ovaj maratonski proces propao i zatražila od Skupštine Crne Gore da ga i zvanično poništi. Time je konačno stavljena tačka na priču da će strani koncesionar ulagati stotine miliona eura koliko treba investirati da bi aerodromi u Podgorici i Tivtu bili adekvatno rekonstruisani, modernizovani i prošireni u skladu sa aktuelnim i budućim projekcijama rasta avio-saobraćaja, ali je država indirektno priznala i propast svoje dosadašnje strategije da u iščekivanju koncesionara ACG blokira u vršenju bilo kakvih značajnijih ulaganja u infrastrukturu. To je, u konačnici, rezultiralo dodatnim zaostajanjem crnogorskih aerodoma za okruženjem, ali i aktulenim potrebama države i turističke privrede kada je obim i kvalitet aerodromskih usluga u pitanju. Uz to, Vlada svih prethodnih sedam godina nije odustajala od “raubovanja” ACG na način da mu svake godine uzme 70 odsto dobiti, a od čega država, međutim, u tom intervalu nije napravila niti jedan novi konkretan infrastrukturni objekat koji bi građanima pokazao da taj novac nije “uludo bačen” u opštu budžetsku potrošnju.

Vlada od te strategije nije odustala čak ni sada nakon što im je definitivno propala namjera o davanju aerodroma u koncesiju, pa je kabinet premijera Milojka Spajića nedavno donio Odluku o raspodjeli dobiti ACG za 2025. godinu.

Po toj odluci, Vlada je uzela za sebe 70 odsto dobiti, odnosno ukupan iznos od 9.053.492 eura. Nakon odbitka poreza od 15 odsto, odnosno iznosa od 1.358.024 eura (koji je završio u državnom budžetu) Vlada je svoj iznos dobiti ACG-a raspodijelila na sljedeći način: Košarkaškom klubu “Budućnost VOLI” iz Podgorice je dala milion eura, pola miliona eura dato je fudbalskom klubu “Budućnost” iz Podgorice, a 200.000 eura fudbalskom klubu “Sutjeska” iz Nikšića, dok je fudbalski klub “Dečić” iz Tuzi dobio 100.000 eura, a fudbalski klub “Zeta” 50.000 eura. Ženski rukometni klub “Budućnost” iz Podgorice dobio je 150.000 eura, Vaterpolo i plivački savez Crne Gore 200.000, a Džiju-džicu savez Crne Gore 50.000 eura. Košarkaškom, odnosno Odbojkaškom savezu Crne Gore Vlada je opredijelila po 50.000 eura dobiti ACG-a, Ragbi savezu Crne Gore dato je 10.000 eura, Filmskom centru 12.500 eura, dok je Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici pripalo 266 hiljada eura, javljaju Vijesti.

Tivćani čiji je aerodrom lani učestvovao u fizičkom obimu ukupnog ostvarenog prometa ACG-a sa preko 43 odsto, mogu biti “izuzetno zadovoljni” kako je Vlada rasporedila svoj dio dobiti od ACG-a, kada je taj grad u pitanju: naime, košarkaškom klubu “Teodo” opredijeljeno je 15.000 eura, dok je muzički festival “Biser Jadrana” koji se održava u Tivtu dobio 10.000 eura.

Nakon što je više od 2,66 miliona eura dala za sportske klubove i saveze, muzičke festivale i simboličnu donaciju zdravstvu, Vlada je ostatak svog dijela prošlogodišnje dobiti ACG-a u iznosu od 5.031.968 eura uplatila budžetu Crne Gore za opštu budžetsku potrošnju.

ACG-u Vlada je od prošlogodišnje dobiti ostavila 25 odsto, odnosno iznos od 3.233.390 eura na ime “neraspoređene dobiti”. Istovremeno Vlada je svojom odlukom obavezala ACG da pet odsto prošlogodišnje ukupne dobiti kompanije koji bi takođe trebalo da pripadne ovom državnom preduzeću, ACG mora usmjeriti “za podršku sportskim, obrazovnim, kulturnim, naučno istraživačkim, humanitarnim i drugim potrebama tokom 2026. godine”. Ovaj iznos od 646.748 edura će za te namjene biti utrošen “po odluci Odbora direktora ACG u skladu sa internim aktima društva, po pristiglim zahtjevima i prioritetima”.

Košarkaškom klubu “Budućnost VOLI” je dato milion eura, pola miliona eura dato je fudbalskom klubu “Budućnost” i, a 200.000 eura fudbalskom klubu “Sutjeska”, dok je fudbalski klub “Dečić” dobio 100.000 eura, a fudbalski klub “Zeta” 50.000 eura, pišu Vijesti.