Skupština Crne Gore danas će nastaviti rad, a prema dnevnom redu objavljenom na zvaničnom sajtu parlamenta, biće nastavljene četiri ranije započete sjednice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U okviru 16. sjednice redovnog zasijedanja, poslanici će raspravljati o izmjenama i dopunama više zakona koji se odnose na registre prebivališta i boravišta, matične registre, crnogorsko državljanstvo, centralni registar stanovništva i lično ime. Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o zaštiti zviždača, kao i potvrđivanje sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o mehanizmima bilateralne ekonomske i finansijske saradnje, piše Dan.

Biće nastavljena i 12. sjednica, na kojoj će se razmatrati izmjene i dopune Zakona o notarima.

U okviru nastavka 14. sjednice Prvog redovnog (proljećnog) zasijedanja u 2026. godini, poslanici će raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kao i o izmjenama Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima.

Na dnevnom redu Osme sjednice naći će se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske o naučnoj i tehnološkoj saradnji, kao i Zakon o obeštećenju bivših radnika Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP), čija su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski utrošena, a kojima je radni odnos prestao usljed stečaja.