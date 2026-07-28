Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog recipročnih zabrana ulaska novinarima između Srbije i Crne Gore, poručujući da mjere koje ograničavaju rad medija nisu u skladu sa vrijednostima koje se očekuju od zemalja kandidata za članstvo u EU, piše Radio Slobodna Evropa

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Iz sjedišta Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa (RSE) poručuju da zemlje u procesu proširenja moraju postupati u skladu sa osnovnim evropskim vrijednostima, uključujući poštovanje demokratskih principa, osnovnih prava, slobode izražavanja i slobode medija, piše Dan.

,,Napredak na putu ka EU zahtjeva jasnu posvećenost tim vrjednostima. Zato mjere koje mogu ograničiti rad novinara izazivaju zabrinutost. Od partnera u procesu proširenja očekuje se da obezbijede da novinari mogu slobodno da obavljaju svoj posao, bez neopravdanih i neosnovanih ograničenja”, naveo je portparol Evropske komisije u odgovoru za RSE.

Dodaje se da su evropske institucije upoznate sa izvještajima o recipročnim zabranama ulaska novinara između Srbije i Crne Gore i da će nastaviti da pažljivo prate razvoj događaja.

Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je u proteklom periodu većem broju crnogorskih novinara zabranjen ulazak u Srbiju.

Do ovih zabrana došlo je nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio recipročne mjere zbog odluke vlasti u Podgorici da zabrane ulazak glavnom uredniku tabloida Informer Draganu Vučićeviću.

Pozivajući se na informacije bezbednosnih službi, Vučić je saopštio da je Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, ocjenjujući odluku Podgorice kao “veliku grešku”.

Direktoru RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću 23. jula zabranjen je ulazak u Srbiju na graničnom prelazu između dvije države.

Početkom jula ulazak u Srbiju najpre je zabranjen novinaru Televizije Vijesti Petru Komneniću, a nekoliko dana kasnije i izvršnom direktoru BIRN-a (Balkanska istraživačka mreža) u Crnoj Gori Vuku Marašu.

Krajem maja je regulatorno telo za elektronske medije u Crnoj Gori odlučilo da na šest mjeseci ograniči prijem i reemitovanje cjelokupnog programa televizije Informer TV iz Srbije na teritoriji Crne Gore.

Odluka je obrazložena navodima da je sadržaj tog medija vrijeđao dostojanstvo crnogorskog naroda, negirao crnogorski nacionalni identitet, podsticao govor mržnje i diskriminaciju, kao i da je vrijeđao dostojanstvo građana i institucija Crne Gore.

Više međunarodnih organizacija za zaštitu medijskih sloboda osudilo je ranije zabrane ulaska crnogorskim novinarima u Srbiju. Evropska federacija novinara ocijenila je da takve mjere predstavljaju rizik za istraživačko novinarstvo, dok su Reporteri bez granica i Međunarodni institut za štampu (IPI) pozvali vlasti u Srbiji da zabrane ukinu, javlja Dan.

Evropske institucije ovom pitanju pristupaju i iz regionalnog ugla.

Iz Brisela podsjećaju da dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja ostaju ključni elementi procesa proširenja Evropske unije.

,,Stoga ohrabrujemo i Srbiju i Crnu Goru da izbjegavaju korake koji bi mogli dodatno povećati tenzije i da se umjesto toga konstruktivno angažuju na rješavanju otvorenih pitanja", poručio je portparol Evropske komisije.