Rusija i Sjeverna Koreja završavaju prvi drumski most. Iako zvanično služi za trgovinu, analitičari tvrde da je to zapravo tajni vojni koridor za prevoz trupa i oružja za rat u Ukrajini.

Izvor: Profimedia/ SHEALAH CRAIGHEAD

Prema dostupnim informacijama, Sjeverna Koreja je završila svoj dio projekta, uključujući carinske i sanitarne objekte, uoči planiranog otvaranja 19. juna. Međutim, Rusija kasni sa završetkom radova na svojoj strani granice, pa novi datum otvaranja još nije objavljen. Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju izgradnju prvog drumskog mosta koji će direktno povezati dvije zemlje. Iako Moskva i Pjongjang tvrde da je riječ o projektu namenjenom razvoju trgovine i turizma, novo istraživanje upozorava da bi njegova stvarna svrha mogla biti znatno ozbiljnija. Analitičari smatraju da bi novi prelaz mogao da postane važan logistički koridor za vojnu saradnju dvije države i dodatno olakša ruske ratne operacije u Ukrajini.

Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju izgradnju prvog drumskog mosta koji će direktno povezati dvije zemlje. Iako Moskva i Pjongjang tvrde da je riječ o projektu namenjenom razvoju trgovine i turizma, novo istraživanje upozorava da bi njegova stvarna svrha mogla biti znatno ozbiljnija. Analitičari smatraju da bi novi prelaz mogao da postane važan logistički koridor za vojnu saradnju dvije države i dodatno olakša ruske ratne operacije u Ukrajini.

Logistički koridor bez satelitskog nadzora

Kako piše The Guardian (Gardijan), pozivajući se na istragu ukrajinske organizacije za ljudska prava Truth Hounds (Trut haunds), most preko rijeke Tumen mogao bi da omogući diskretniji prevoz vojnika, oružja i vojne opreme između Rusije i Sjeverne Koreje, uz znatno manji rizik od satelitskog nadzora.

Most spaja ruski grad Hasan na krajnjem istoku zemlje i sjevernokorejski Tumangang, na rijetko naseljenom graničnom području gdje rijeka Tumen čini poslednje kilometre granice prijhe ulijevanja u more. Prema dostupnim informacijama, Severna Koreja je završila svoj deo projekta, uključujući carinske i sanitarne objekte, uoči planiranog otvaranja 19. juna. Međutim, Rusija kasni sa završetkom radova na svojoj strani granice, pa novi datum otvaranja još nije objavljen.

Ruske i sjevernokorejske vlasti javno tvrde da će most doprinijeti jačanju trgovine, turizma i privredne saradnje. Međutim, istraga organizacije Truth Hounds, koju prenosi The Guardian, dolazi do sasvim drugačijeg zaključka.

Prednost kamiona nad vozovima

Šef istraživanja otvorenih izvora u organizaciji Truth Hounds, Nazar Mihun (Nazar Myhun), smatra da je glavna prednost drumskog saobraćaja upravo to što ga je znatno teže pratiti satelitskim snimcima nego željeznički saobraćaj. Novi most je izgrađen odmah uz postojeći Most prijateljstva, koji je dosad bio jedina željeznička veza između Rusije i Sjeverne Koreje.

"Na osnovu vrste železničkog vagona često se može zaključiti kakav se teret prevozi. Neke vrste tereta prevoze se u otvorenim vagonima, pa ih je moguće identifikovati na satelitskim snimcima. Kamioni, s druge strane, na snimcima gotovo uvijek izgledaju jednako", rekao je Mihun za The Guardian. Dodaje da se kamioni mogu utovarivati gotovo bilo gdje, dok željeznički saobraćaj zavisi od ograničenog broja stanica i terminala koje je mnogo lakše nadzirati.

Ekonomska računica ne drži vodu

Ruski ministar saobraćaja Andrej Nikitin (Andrey Nikitin) izjavio je da će novi most povećati trgovinsku razmjenu, unaprijediti logistiku, ojačati kulturne veze i pogranična područja pretvoriti u privredne centre. Slične poruke poslala je i sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, navodeći da će most olakšati putovanja, turizam i razmjenu robe između dvije zemlje.

Ipak, analitičari iz organizacije Truth Hounds smatraju da ekonomska računica ne drži vodu. Naime, procjenjuje se da je projekt vrijedan više od 100 miliona američkih dolara, dok je ukupna trgovinska razmjena između Rusije i Sjeverne Koreje tokom 2024. godine iznosila tek oko 34 miliona dolara.

Ni turizam nije značajan. Tokom 2025. godine Sjevernu Koreju je posetilo oko 10.000 ruskih turista, uglavnom u strogo organizovanim grupama, dok je Pjongjang, glavno odredište stranih posjetilaca, udaljen više od 500 kilometara od novog graničnog prelaza.

Razmena vojske, opreme i tehnologije

Autori istrage smatraju da je stvarna namjena mosta da omogući lakši prevoz sjevernokorejskih vojnika, vojnih zvaničnika i građevinskih brigada prema Rusiji, dok bi u suprotnom smjeru mogla da putuje ruska tehnologija, vojna oprema i drugi resursi.

"Saradnju Rusije i Sjeverne Koreje pratimo vrlo pažljivo jer je riječ o jednom od ključnih faktora koji utiču na ruske vojne sposobnosti u ratu protiv Ukrajine", rekao je Mihun.

Dodao je da je produbljivanje odnosa između Moskve i Pjongjanga dodatno olakšalo razmjenu oružja i vojne tehnologije te pri tome smanjilo mogućnost međunarodnog nadzora, što predstavlja bezbjednosni izazov i za susjedne države. Kremlj za sada nije odgovorio na tvrdnje iznesene u istrazi.

Novi most preko rijeke Tumen dug je oko jedan kilometar, širok sedam metara i ima dvije saobraćajne trake. Zajedno sa pristupnim putevima čini saobraćajnicu dugu gotovo pet kilometara. Satelitski snimci pokazuju da se na ruskoj strani istovremeno gradi dodatna infrastruktura, uključujući i heliodrom. Za razliku od željezničkog saobraćaja, koji otežava različita širina koloseka u Rusiji i Severnoj Koreji, drumski saobraćaj nema takvih ograničenja, što dodatno povećava njegov logistički značaj.

Strateško partnerstvo i ratište u Ukrajini

Izgradnja mosta je počela nakon što su Vladimir Putin i Kim Džong Un (Kim Jong-un) u junu 2024. godine potpisali sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, kojim su dodatno učvrstili vojnu saradnju. Od tada je Sjeverna Koreja Rusiji isporučila vojnike, artiljerijsku municiju i balističke projektile za potrebe rata u Ukrajini.

Procjenjuje se da je više od 14.000 sjevernokorejskih vojnika učestvovalo u borbama na području ruske Kurske oblasti nakon ukrajinske ofanzive u avgustu 2024. godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) nedavno je upozorio da se Rusija priprema da primi još oko 30.000 sjevernokorejskih vojnika.

Prema ranijem izvještaju agencije Reuters (Rojters), satelitski snimci su pokazali da je još 2023. godine iz sjevernokorejske luke Rason u Rusiju prevezeno oko 2.000 kontejnera za koje se vjeruje da su sadržavali artiljerijsku municiju i moguće projektile kratkog dometa.

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un u više navrata je javno odao počast vojnicima koji su poginuli boreći se na ruskoj strani, te je predstavio stambeni kompleks namijenjen porodicama poginulih vojnika. Procjenjuje se da je u ratu u Ukrajini dosad poginulo najmanje 2.000 sjevernokorejskih vojnika, dok su dvojica teško ranjenih zarobljena.

(Večerni list/MONDO)