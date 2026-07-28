Na juče održanoj sjednici Skupštine opštine (SO) Andrijevica odbornici su jednoglasno usvojili zaključak o neprihvatanju koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta "Žoljevica".

Izvor: Mondo/Goran Sivački

U zaključku se navodi da SO Andrijevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastruktutu i razvoj turizma na području opštine, kao i na negativnu demografsku sliku, piše Dan.

,,Skupština opštine Andrijevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpune zakonom propisane procesure, uključujući procjenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu, uz puno učešće građana i lokalne samouprave. S obzirom na to da je u samom koncesionom aktu došlo do promjene suštine eksploatacije, odnosno da je sa eksploatacije mineralnih sirovina – mermera koncesija proširena na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena – kamenoloma, građani opštine Andrijevica izražavaju svoju punu zabrinutost i protivljenje, jer bi se eksploatacijom kamena u ovom obimu i miniranjem od ogromne količine prašine i buke trajno uništila flora, fauna i prirodni pejzaž", navodi se u zaključku lokalnog parlamenta.

Naglašava se da ovaj zaključak izražava neposrednu volju građana opštine Andrijevica i da se predsjednici Opštine i Skupštine zadužuju da ga dostave nadležnim ministarstvima, organima državne uprave i drugim nadležnim institucijama.

Dodaje se da je ovakav zaključak uslijedio nakon što su stanovnici više mjesnih zajednica, polazeći od prava na zdravu životnu sredinu, imovinu, kao i postojanju bojaznosti od ekološke katastrofe, izjasnili o neprihvatanju ovog koncesionog akta.

Na sjednici je donesen i zaključak da se formira radna grupa koja će imati zadatak da u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike iznese svoje stavove.

U ime građana koji su inicirali održavanje sjednice odbornicima se obratio Radisav Vulević, rekavši da ponuđeni koncesioni akt sadrži brojne nedostatke.

,,Prije svega, pojedine stavke se temelje na istraživanjima koja su rađena šezdesetih godina prošlog vijeka. Izmeđi ostalog, tamo se kaže da se u blizini ovog lokaliteta ne nalaze kuće, iako se zna da je u međuvremenu tu napravljeno mnogo novih stambenih objekata", naglasio je Vulević, dodajući da građani ne znaju pravu istinu o čemu se ovdje radi, prenosi Dan.

Odbornici DPS-a su iznosili brojne razloge koji, po njihovom mišljenju, ukazuju da bi rad kamenoloma u dijelu Žoljevice bio poguban za čitavi kraj.

,,Kamenolom bi bio lociran uz privatne posjede i u blizini naseljenih mjesta tako da bi prašina, buka, miniranje i rad teških mašina uticali da život u obližnjem i širem okruženju bude nepodnošljiv. Imanja u okruženju kamenoloma ne bi mogla da se koriste za bilo koju namjenu. U neposrednoj blizini kamenoloma nalazi se brojne kuće. Udaljenost ovih kuća od lokacije kamenoloma kreće se između 100 i 200 metara. Sve ovo ukazuje da bi rad kamenoloma imao nesagledive posljedice po život ljudi ne samo u ovim kućama, već u svim domovima u selima Zabrđe, Trešnjevo, Slatina i šire", ocjena je odbornika DPS-a.

Odbornik Demokrata Miloš Čukić kazao je da lokalna uprava neće raditi ništa protiv svojih građana.

,,Uvijek ćemo biti spremni da saslušamo glas naroda i zlonamjerna su spočitavanja da odgovorni u Opštini Andrijevica rade nešto iza leđa svojih građana", kazao je Čukić, piše Dan.

Odbornica PES-a Dragana Vučević istakla je da je dobro što su se svi odbornici saglasili oko predloženih zaključaka, koji, kako je navela, nijesu politički motivisani, već predstavljaju jasan stav građana.