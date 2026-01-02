logo
Nosio suknju preko pantalona: Bijelo dugme na reprizi Nove godine, svi gledali u šok izdanje Gorana Bregovića

Autor Dragana Tomašević
0

Legendarna grupa nastupila u Budvi na reprizi Nove godine.

Bijelo dugme na reprizi Nove godine Izvor: Kurir

Grupa Bijelo dugme nastupila je sinoć u Budvi, na reprizi dočeka Nove godine. Prije izlaska na binu Alen Islamović je otkrio da je bend rezervisao beogradsku Arenu za 2026. godinu i da od februara počinju pripreme za koncert.

"'25 bila je dobro ravna. Imao sam dosta koncerata sa "Bijelim dugmetom", ali i solističke. Bilo je prekrasnih gradova koje smo posjetili, dosta smo radili i nismo mogli sve da spakujemo u proteklu, pa smo prebacili i u ovu godinu. Rekli smo da nema više smisla slaviti 50 godina, tako da ćemo ubuduće samo obilaziti gradove u kojima nismo bili", pričao je Alen Islamović za Kurir, kada se u hotelu pojavio Goran Bregović.

Poznat po specifičnom stajlingu, Brega ni ovaj put nije razočarao, pa se pojavio u crnim pantalonama i suknji, dok je na glavi imao novogodišnju kapicu.

On je bio u pratnji mlađe ženske osobe koju je sve vrijeme pratio pogledom, a publika je prvu pesmu dočekala sa ovacijama.

Pogledajte:

Pogledajte

01:23
Bijelo Dugme koncert u budvi
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Bijelo dugme Budva Nova godina nastup goran bregović Alen Islamović

