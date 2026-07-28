Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić kazao je da Vlada krije istinu od građana te da je najnovije poskuljenje svih vrsta goriva bilo projektovano i planirano.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"U 21 čas smo dobili obavještenje Vlade da će od ponoći gorivo biti skuplje. Važno je da iz parlamenta imamo reakciju u odnosu na ovu najavu", rekao je on.

On je podsjetio da je parlamentarna opozicija reagovala prije sedam dana, kad je Ministarstvo energetike i rudarstva obavijestilo da će se desiti poskupljenje goriva od ponoći, tražeći umanjenje akciza, kako se taj rast ne bi odrazio i na poskupljenje osnovnih životnih namirnica.

"Vlada je pred kraj tog radnog dana posegnula za smanjenjem akciza. U međuvremenu se dogodila rekonstrukcija Vlade. I sad je očigledno da je Vlada nekoliko dana željela da prikrije istinu od građana Crne Gore. Istina je da je poskupljenje goriva bilo planirano i proijektovano koliko god se pravdalo geopolitičkim okolnostima i krizom na Bliskom istoku”, rekao je Nikolić, javljaju Vijesti.





On je podsjetio da je parlamentarna opozicija reagovala prije sedam dana, kad je Ministarstvo energetike i rudarstva obavijestilo da će se desiti poskupljenje goriva od ponoći, tražeći umanjenje akciza, kako se taj rast ne bi odrazio i na poskupljenje osnovnih životnih namirnica.

"Vlada je pred kraj tog radnog dana posegnula za smanjenjem akciza. U međuvremenu se dogodila rekonstrukcija Vlade. I sad je očigledno da je Vlada nekoliko dana željela da prikrije istinu od građana Crne Gore. Istina je da je poskupljenje goriva bilo planirano i proijektovano koliko god se pravdalo geopolitičkim okolnostima i krizom na Bliskom istoku”, reka je Nikolić.