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Fatalna Dženet Garsija: Zbog ove meksičke voditeljke vremenska prognoza je postala najgledaniji program na planeti

Fatalna Dženet Garsija: Zbog ove meksičke voditeljke vremenska prognoza je postala najgledaniji program na planeti

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Meksička ljepotica Dženet Garsija važi za najzgodniju voditeljku vremenske prognoze na svijetu.

Dženet Garsija Izvor: Instagram/iamyanetgarcia

Kada se u svijetu priča o voditeljki vremenske prognoze zbog koje je planeta doslovno "odlijepila", ubjedljivo prvo mjesto drži meksička senzacija Dženet Garsija.

Svjetski mediji, uključujući i čuveni TMZ, zvanično su je proglasili za "najzgodniju voditeljku vremenske prognoze na svijetu". Njen uspon je počeo na meksičkoj televiziji Televisa Monterrey. Snimci njenih prognoza u uskim haljinama postali su viralni na Jutjubu i društvenim mrežama brzinom svjetlosti, a ljudi širom planete su gledali emisije iako nisu razumjeli ni riječ španskog.

Ovako izgleda fatalna Dženet Garsija:

Dženet je izuzetno posvećena treninzima i zdravom životu. Njeni pratioci su posebno očarani njenom figurom, a ona često ističe da je sve rezultat dugogodišnjeg napornog rada u teretani i discipline.

Danas je uspješan model, fitnes trener i globalna internet zvijezda koju na društvenim mrežama prate milioni ljudi.

Tagovi

Dženet Garsija voditeljka Vremenska prognoza

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