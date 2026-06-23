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Kasper u pratnji Minine braće došao po nju u "Lazu": Pevačica sakrila lice pa izustila samo ovo

Kasper u pratnji Minine braće došao po nju u "Lazu": Pevačica sakrila lice pa izustila samo ovo

Autor Marina Cvetković
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Pevačica Mina Kostić danas je napustila psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević" u kojoj se nalazila od 31. maja.

Kasper u pratnji Minine braće došao po nju u "Lazu": Pevačica sakrila lice pa izustila samo ovo Izvor: Kurir

Mina Kostić je konačno puštena iz ustanove "Laza Lazarević", nakon dugog iščekivanja i nagađanja domaće javnosti.

Na kliniku je došao njen verenik Mane Ćuruvija Kasper s njenom braćom. Obučen u crno, Kasper nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima, a u ruci je nosio papirnu kesu.

Mina je tokom izlaska lice prekrila kačketom i velikim crnim naočarima, a pripadnicima sedme sile kratko se obratila rečima da je dobro.

"Odlično sam, dobro se osećam", kratko je poručila pevačica, koja je odmah sa Kasperom i braćom ušla u auto, te su se odvezli u nepoznatom pravcu, prenosi Kurir.

Pogledajte i slike:

Mina je po planu trebalo da bude puštena juče, ali se to nije dogodilo zbog pada informacionog sistema u bolnici, zbog čega nisu mogli biti obavljeni administrativni poslovi.

Kasper ju je svakodnevno obilazio i donosio neophodne stvari. On je, podsetimo, dan nakon što je Mina smeštena na kliniku došao iz Ameriku u Srbiju kako bi bio s pevačicom.

Mina je inače, u bolnicu došla u pratnji policije, a prema priči sagovornika, pokazivala je agresivno ponašanje.

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Mina napustila Lazu u pratnji brata i Kaspera
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kurir / MONDO) 

Tagovi

Mina Kostić Laza Lazarević

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