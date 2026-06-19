Voditeljka na prestižnim konjskim trkama sa kraljem i kraljicom: Ispoštovala dres kod, pa ih slikala

Na fotografijama koje je podijelila, zapravo se ne nalazi lično britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila.

Izvor: Instagram/bokalica/printscreen

Poznata voditeljka Bojana Ristivojević riješila je da sebi priušti nezaboravno putovanje, te je otputovala pravo u Veliku Britaniju kako bi uživo ispratila čuvene konjičke trke "Royal Ascot".

Za ovaj prestižni i svetski poznati događaj, lijepa voditeljka je pažljivo osmislila stajling. Pojavila se u izuzetno otmenoj kombinaciji – nježnožutoj haljini koju je upotpunila elegantnim šeširićem, čime je u potpunosti ispoštovala rigorozna pravila oblačenja i dres-kod koji ovaj spektakl nalaže.

Tako se na fotografijama koje je ponosno podijelila sa pratiocima našao britanski suveren, kralj Čarls Treći, kao i kraljica Kamila.

Voditeljka je iskoristila sjajnu poziciju i iz neposredne blizine fotografisala britanski kraljevski par.