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Voditeljka na prestižnim konjskim trkama sa kraljem i kraljicom: Ispoštovala dres kod, pa ih slikala

Voditeljka na prestižnim konjskim trkama sa kraljem i kraljicom: Ispoštovala dres kod, pa ih slikala

Autor Đorđe Milošević
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Na fotografijama koje je podijelila, zapravo se ne nalazi lično britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila.

Voditeljka na prestižnim konjskim trkama sa kraljem i kraljicom Izvor: Instagram/bokalica/printscreen

Poznata voditeljka Bojana Ristivojević riješila je da sebi priušti nezaboravno putovanje, te je otputovala pravo u Veliku Britaniju kako bi uživo ispratila čuvene konjičke trke "Royal Ascot".

Za ovaj prestižni i svetski poznati događaj, lijepa voditeljka je pažljivo osmislila stajling. Pojavila se u izuzetno otmenoj kombinaciji – nježnožutoj haljini koju je upotpunila elegantnim šeširićem, čime je u potpunosti ispoštovala rigorozna pravila oblačenja i dres-kod koji ovaj spektakl nalaže.

Tako se na fotografijama koje je ponosno podijelila sa pratiocima našao britanski suveren, kralj Čarls Treći, kao i kraljica Kamila.

Voditeljka je iskoristila sjajnu poziciju i iz neposredne blizine fotografisala britanski kraljevski par.

Tagovi

Bojana Ristivojević trka konja kralj Čarls III kraljica kamila

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