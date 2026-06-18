Jovan Pantić, bivši suprug Marije Mikić, emotivno je podijelio video sa djecom.

Izvor: Instagram/ printscreen/jokarica89

Jovan Pantić, bivši suprug pjevačice Marije Mikić, raznježio je pratioce na Instagramu snimkom susreta sa djecom ispred vrtića. On je uz emotivan video naglasio koliko mu znače, poručivši da "nema te presude koja može da pobijedi moju ljubav prema njima".

Pogledajte njihove fotografije:

"Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobijedi moju ljubav prema njima. Nema tog čovjeka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu srijedu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov TATA za svaki dana, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih", napisao je Jovan Pantić.

"Moje vrijeme sa njima možda ima svoj raspored, ali moja ljubav prema njima nema granice. Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mjesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum. Jer ono što nosim u srcu za njih nema ograničenje", napisao je bivši muž Marije Mikić.

Vidi opis "Nema sudije i presude koja može da pobijedi": Bivši Marije Mikić podijelio snimak sa djecom i poslao snažnu poruku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/wwwmarijamikiccom Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 10 10 / 10

Podsjetimo, Marija je nedavno priznala da je bila uplašena pred drugi porođaj i strijepila je kako će sve proći kao i da li će biti dovoljno dobra.

"Imala sam taj strah da li ću uspjeti, da li ću biti dovoljno dobra, kako će moje tijelo sve to podnijeti, kako su sa dvije bebe, šta ako počnu da plaču u isto vrijeme... Samo kad se sjetim- napisala je ona, pa dala savjet ženi koja joj se javila jer se trenutno nalazi u istoj situaciji."

"Ali zapamti da nam Bog uvijek da onoliko koliko možemo da podnesemo i iznesemo. Sada sam zahvalna na svakom trenutku. Samo napred mama", dodala je.