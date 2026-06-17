Pjevač Ivan Gavrilović prvi put je otvoreno govorio o svjedočenju u slučaju ubistva Branka Jeftovića Jorge, kog je likvidirao pripadnik "zemunskog klana" Sretko Kalinić.

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Ivan Gavrilović bio je jedan od najpopularnijih pjevača devedesetih, a nije tajna da se svojevremeno kretao u najvišim krugovima, te čak i u jednom trenutku zabavaljao sa Marijom, ćerkom tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića.

U isti mah, i sam je priznao da su na njegovim nastupima često bili i žestoki momci podzemlja, a sa pojedinim se i lično poznavao, ali i družio.

Vidi opis "Raskomadao ga je i pojeo": Stravična ispovijest pjevača o ubistvu najboljeg druga, vidio "zvijer" u lancima Ivan Gavrilović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jedan od onih sa kojima je bio posebno blizak bio je pokojni Branko Jeftović Jorga, koji je ubijen 30. oktobra 2004. godine na uglu Njegoševe i Koče Kapetana u Beogradu.

Gavrilović je jednom prilikom otkrio kako su se poznavali, ali i zašto je došao na suđenje njegovom ubici.

- Jorga je bio moj dobar drugar, igrali smo fudbal zajedno. U jednom momentu, taj Sretko Kalinić ga je ubio... Raskomadao ga je i pojeo, valjda, nemam pojma, nije ni važno. Prođe neko vrijeme i zove mene neki novinar i kaže: "Izjavljeno je da ste bili u društvu sa Jorgom dok je ovaj (Sretko Kalinić) pikirao da ga eliminiše..." Ja zaprepašćen, stvarno nisam imao pojma o čemu se radi. I onda sam posle otišao da demantujem to. Nije bilo prijatno. Ja ulazim u sudnicu, kad on tamo sjedi u lancima... Treba da udarim u zvučnik, ja se izgubio. Advokat mi govori: "Kad uđeš u sudnicu, ne smiješ da se zezaš, ono nije tvoje '200 na sat', moraš da budeš ozbiljan." - rekao je Gavrilović za Adria TV.