logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ivan Gavrilović o zabranjenoj ljubavi sa ćerkom predsjednika: "Bio sam bezobrazan, voljela je to"

Ivan Gavrilović o zabranjenoj ljubavi sa ćerkom predsjednika: "Bio sam bezobrazan, voljela je to"

Autor Marina Cvetković
0

Ivan Gavrilović nedavno se prisetio ljubavi sa Marijom Milošević.

Ivan Gavrilović o zabranjenoj ljubavi sa ćerkom predsjednika: "Bio sam bezobrazan, voljela je to" Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Denser Ivan Gavrilović najveću popularnost uživao je devedesetih godina, a taj period obilježila mu je i veza sa ćerkom Slobodana Miloševića, Marijom Milošević.

Prisjetimo se Marije Milošević:

"Bilo je intenzivno"

"Bio sam i bezobrazan prema njoj. Sparingovali smo u njenoj kući, ona je to voljela. Čak sam počeo i da joj kontriram da bi ona mene ostavila, a ona meni kaže 'ti meni jedini govoriš istinu, a ostali mi se svi ulizuju zbog para'. Bili smo 7-8 mjeseci u vezi, bilo je intezivno. To je bila jedna super veza, znali smo da sjedimo i pričamo o raznim temama", rekao je denser za Hype TV, pa priznao da li je od nje dobijao novac:

"Istina je, to je bilo za Novu godinu. Dala mi je 10.000 maraka. Dobio sam neku ponudu i ona mi je rekla 'nemoj, daću ti ja pare'. To je bila jedna platonska veza", priznao je Gavrilović o Mariji, ćerki tadašnjeg predsjednika.

Zabranjena ljubav

Podsjetimo, Gavrilović je nedavno priznao i zašto su raskinuli, ali i dodao da je to bila zabranjena ljubav.

"Tada su bile priče da sam ja bio 'ubačeni element' jer su mislili da ja radim za nekoga. Bila je jedna večera posle koje smo završili vezu. To je bila zabranjena ljubav sigurno. Ja nisam bio iz tog njihovog svijeta, bio sam tu neplanirano. Ona je htjela da pobjegne iz tog svijeta. Bilo je situacija kada smo bježali, odemo kod mene na par dana. Jake su to frustracije, ali živjelo se... Sjediš kući, sve je bilo u fulu. Mi smo uživali. Imali smo i neke planove, ali je to posle bilo završeno. Ima tamo hiljadu soba, imali smo odnose tamo", govorio je Ivan za Hype Tv.

(Hype TV / MONDO)  

Tagovi

ivan gavrilović Marija Milošević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ