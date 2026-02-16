Ivan Gavrilović o zabranjenoj ljubavi sa ćerkom predsjednika: "Bio sam bezobrazan, voljela je to"

Ivan Gavrilović nedavno se prisetio ljubavi sa Marijom Milošević.

Denser Ivan Gavrilović najveću popularnost uživao je devedesetih godina, a taj period obilježila mu je i veza sa ćerkom Slobodana Miloševića, Marijom Milošević.

Prisjetimo se Marije Milošević:

"Bilo je intenzivno"

"Bio sam i bezobrazan prema njoj. Sparingovali smo u njenoj kući, ona je to voljela. Čak sam počeo i da joj kontriram da bi ona mene ostavila, a ona meni kaže 'ti meni jedini govoriš istinu, a ostali mi se svi ulizuju zbog para'. Bili smo 7-8 mjeseci u vezi, bilo je intezivno. To je bila jedna super veza, znali smo da sjedimo i pričamo o raznim temama", rekao je denser za Hype TV, pa priznao da li je od nje dobijao novac:

"Istina je, to je bilo za Novu godinu. Dala mi je 10.000 maraka. Dobio sam neku ponudu i ona mi je rekla 'nemoj, daću ti ja pare'. To je bila jedna platonska veza", priznao je Gavrilović o Mariji, ćerki tadašnjeg predsjednika.

Zabranjena ljubav

Podsjetimo, Gavrilović je nedavno priznao i zašto su raskinuli, ali i dodao da je to bila zabranjena ljubav.

"Tada su bile priče da sam ja bio 'ubačeni element' jer su mislili da ja radim za nekoga. Bila je jedna večera posle koje smo završili vezu. To je bila zabranjena ljubav sigurno. Ja nisam bio iz tog njihovog svijeta, bio sam tu neplanirano. Ona je htjela da pobjegne iz tog svijeta. Bilo je situacija kada smo bježali, odemo kod mene na par dana. Jake su to frustracije, ali živjelo se... Sjediš kući, sve je bilo u fulu. Mi smo uživali. Imali smo i neke planove, ali je to posle bilo završeno. Ima tamo hiljadu soba, imali smo odnose tamo", govorio je Ivan za Hype Tv.

