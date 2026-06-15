Ćerka Goce Božinovske se pomirila sa majkom: Bivši je posvađao sa svima, varao godinama, sad pokazala novog dečka

Jelena Vučković došla je sa novim partnerom kako bi podržala kolege iz Vivo benda.

Izvor: MONDO

Popularna grupa "Vivo bend" organizovali su promociju nove tri numere, a među prvima ih je podržala ćerka pjevačice Goce Božinovske, Jelena Vučković, koja je na događaj došla sa novim partnerom.

Pogledajte kako je izgledala:

Ona je bila veoma raspoložena, a pred našim kamerama je otkrila i da se pomirila sa majkom Gocom.

Pomirenje sa majkom nakon pakla

Za sukob sa porodicom okrivila je upravo bivšeg partnera sa kojim je imala turbulentan odnos.

Poslušajte:

"Majka i ja smo sada u nikad boljim odnosima jer sad vidim da su tu neki drugi ljudi dobro odigrali svoje lažne uloge", započela je Jelena.

Na pitanje našeg novinara da li pod tim misli na bivšeg partnera, ona je potvrdno odgovorila:

"Da, da, naravno. Njemu je sve smetalo, ima tu još jedna priča koju ću iznijeti, nije za sada, ali kada budete čuli šta se desilo...", dodala je.

Jelena Vučković je otkrila i se konačno dešavaju lepe stvari, a na pitanje zašto je napravila toliko dugu medijsku ilegalu, pjevačica je odgovorila:

"Pa to je duga priča koju ću jednom ispričati, i razvela sam se skoro i izašla iz jednog toksičnog odnosa, to nije bila ljubav, ljubav je nešto drugo. Ljubav ne treba da boli".

Poslušajte njenu izjavu:

Pogledajte 02:15 Jelena Vučković o razvodu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Jelena je otkrila i da joj je trebalo 13 godina da shvati da to što je mislila da je ljubav, zapravo to nije.

"Čovjek živi, sve misli da će se nešto promijeniti, 'ajde ostajemo zbog nekih stvari, zbog posla, finansija... i to je tako teklo. Međutim, tu se desila i prevara, to se dešavalo iza mojih leđa. Ali sam to ostavila sve iza sebe".

Potražila pomoć

Jelena nam je otkrila i da je potražila pomoć.

"Da, i to nije sramota, jako se ljepše osjećam, postoje stručni ljudi kad neke stavari ne možemo da prebrodimo sami".

Podsjetite se kako izgleda njen bivši suprug:

Jelena se dotakla i novog partnera:

"On je jedan divan momak, borac, baš se onako lijepo slažemo, i mislim da smo se u nekim sličnim godinama sreli i to su neke najljepše ljubavi".

Ona je otkrila i čime se bavi njen novi partner:

"On ima svoje lokale i kafiće", zaključila je na kraju.