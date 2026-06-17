Šta je Leni Kravic zahtevao pred koncert u Beogradu: Tražio bele ruže i svetli nameštaj, a za ovo je bio izričit

Leni Kravic stigao je u Beograd pred koncert na Ušću. Tražio je bele ruže, svetao bekstejdž, vegansku hranu i vrhunsku tehničku produkciju.

Izvor: Michele Nucci/LiveMedia / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Planetarna muzička zvezda Leni Kravic doputovao je juče u Beograd uoči velikog koncerta na Ušću koji će održati večeras, a odmah po sletanju na aerodrom zaputio se na tajnu proslavu na kojoj je bio do sitnih časova.

Nakon toga srpski paparaci uslikali su ga u pratnji tima, a muzičar je bio više nego raspoložen, te je mahao fotografima i pokazivao znak mira, iako su pojedini članovi njegove pratnje pokušali da ga sakriju od bliceva.

Sada je otkrivena i njegova rajder lista koja obuhvata tehničke uslove na koncertu, ali i izgled prostora u kojem će boraviti pre izlaska pred publiku.

Kravic, kako se navodi, posebnu pažnju posvećuje kvalitetu zvuka, ishrani, odmoru i atmosferi u bekstejdžu, zbog čega je organizacija njegovog nastupa zahtevala detaljne pripreme.

Svetli tonovi i bele ruže u bekstejdžu

Prostor iza scene trebalo je da bude uređen jednostavno, bez suvišnih detalja, ali istovremeno dovoljno udobno da pevaču omogući odmor i pripremu pred koncert.

Kravic je navodno tražio nameštaj u svetlim tonovima, kao i posebnu prostoriju namenjenu isključivo relaksaciji i koncentraciji pre nastupa.

Na njegovoj listi našlo se i sveže cveće, a posebno bele ruže, koje bi trebalo da doprinesu mirnoj i prijatnoj atmosferi iza scene, navodi Informer.

Na meniju lagana i veganska hrana

Leni Kravic godinama je poznat po zdravom načinu života i disciplini kojoj ostaje dosledan čak i tokom zahtevnih turneja. Upravo zbog toga njegov meni u Beogradu čine uglavnom lagani, organski i veganski obroci.

Organizatori su morali da obezbede sveže voće i povrće, ceđene sokove, organske čajeve, domaći med i kvalitetnu kafu.

Muzičar, koji i u sedmoj deceniji privlači pažnju odličnom fizičkom formom, više puta je govorio o značaju pravilne ishrane i redovnog vežbanja, pa ne iznenađuje što su takvi zahtevi deo njegove koncertne rutine.

Posebni zahtevi za binu i ozvučenje

Najveći deo priprema odnosio se na tehničku produkciju, jer Kravic insistira na kvalitetnom zvuku i precizno usklađenoj rasveti.

Za njegov nastup bilo je potrebno obezbediti razglas koji može da iznese snažan spoj roka, fanka i soula, po kojem je poznat tokom čitave karijere.

(Informer.rs/MONDO)