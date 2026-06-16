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Leni Kravic bio na tajnoj žurki u Beogradu sa najbogatijom Srpkinjom: Isplivale slike, sve se krilo od javnosti

Leni Kravic bio na tajnoj žurki u Beogradu sa najbogatijom Srpkinjom: Isplivale slike, sve se krilo od javnosti

Autor Jelena Sitarica
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Leni Kravic se odmah po slijetanju u Beogradu zaputio na luksuznu zabavu na kojoj mu je pravila društvo jedna od najbogatijih Srpkinja

Ana Divac i Leni Kravic Izvor: Instagram/ana_divac

Leni Kravic u tajnosti je sleteo u Beograd dan pred veliki koncert na Ušću, a beogradski paparaci uslikali su ga u centru grada, kada je napuštao sa svojom ekipom poznati prijestonički restoran. 

Kravic je bio dobro raspoložen, a sada su se pojavile i slike sa tajne proslave kojoj je prisustvovao, a na kojoj je bila i jedna od najbogatijih Srpkinja - Ana Divac.

Ona je i podijelila zajedničku fotografiju sa muzičarem, što je oduševilo njene pratioce. 

Izvor: Instagram/ana_divac

Za ovu priliku, žena našeg poznatog košarkaša obukla je usku, crnu kombinaciju i efektni sako, dok je svjetska zvijezda, Leni Kravic, bio u svom prepoznatljivom stilu.

Nosio je džins i kožnu jaknu, kaubojske čizme, tamne naočare za sunce i upečatljive aksesoare.

Inače, Ana je najpre zagolicala pratioce objavom uz riječi: "Privatna zabava"... 

Izvor: Instagram / ana_divac

... da bi potom objavila fotografiju i sa jednim od članova Kravicovog tima, a potom se na njenom profilu našla i slika sa samim Lenijem. 

Izvor: Instagram / ana_divac

Tagovi

leni kravic Beograd Ana Divac

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