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"Živio sam u podvorju crkve, ne vraćam se": Veljko progovorio o boravku u Rusiji, jedno ga slomilo na komade

"Živio sam u podvorju crkve, ne vraćam se": Veljko progovorio o boravku u Rusiji, jedno ga slomilo na komade

Autor Jelena Sitarica
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Veljko Ražnatović prvi put je progovorio o životu u Rusiji, otkrivši nepoznate detalje

Veljko progovorio o boravku u Rusiji, jedno ga slomilo na komade Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck

Veljko Ražnatović sedam mjeseci je proveo u Rusiji, a bio je smješten u podvorju Srpske pravoslavne crkve. Veljko je podijelio svoje utiske, te rekao da se neće vratiti u Moskvi na duže.

Veljko Ražnatović, istakao je da bio kod oca Stefana, ali i da mu je teško pala razdvojenost od porodice.

- Živio sam kod oca Stefana, živio sam u Podvorju Srpske Pravoslavne Crkve, bio sam okružen svojim ljudima. Zimi je tu neka ekipa koji tu rade, koji su u crkvi, tu smo mi bili konstantni, dolaze hodočasnici, obilaze. Na liturgiji puna crkva - rekao je i dodao:

- U Rusiju ću se možda vratiti na sparinge, neću živjeti tamo.

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- Žena me je podržala. Meni je moja žena puna podrška, ima povjerenja. Nije lako pustitti muža da ide da živi u Moskvi 7 mjeseci. Privilegija je imati takvu ženu - zaključio je Ražnatović u podkastu "Prava priča".

Tagovi

Veljko Ražnatović Rusija

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