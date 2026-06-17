"Živio sam u podvorju crkve, ne vraćam se": Veljko progovorio o boravku u Rusiji, jedno ga slomilo na komade

Veljko Ražnatović prvi put je progovorio o životu u Rusiji, otkrivši nepoznate detalje

Izvor: Instagram printscreen / ac3isb4ck

Veljko Ražnatović sedam mjeseci je proveo u Rusiji, a bio je smješten u podvorju Srpske pravoslavne crkve. Veljko je podijelio svoje utiske, te rekao da se neće vratiti u Moskvi na duže.

Veljko Ražnatović, istakao je da bio kod oca Stefana, ali i da mu je teško pala razdvojenost od porodice.

- Živio sam kod oca Stefana, živio sam u Podvorju Srpske Pravoslavne Crkve, bio sam okružen svojim ljudima. Zimi je tu neka ekipa koji tu rade, koji su u crkvi, tu smo mi bili konstantni, dolaze hodočasnici, obilaze. Na liturgiji puna crkva - rekao je i dodao:

- U Rusiju ću se možda vratiti na sparinge, neću živjeti tamo.

"Bogdani nije bilo lako da pušti muža"

Supruga Bogdana mu je bila velika podrška.

- Djeca su samo jednom mala, uspio sam da dođem na njihove rođendane, hvala Bogu. Dešavaju se neke stvari, oni ti šalju snimke, svi proživljavaju momente sa njima, koje je trebalo ti da proživiš, a ti ludak juriš neki san, koji ne znaš da li će ti se ostvariti.

- Žena me je podržala. Meni je moja žena puna podrška, ima povjerenja. Nije lako pustitti muža da ide da živi u Moskvi 7 mjeseci. Privilegija je imati takvu ženu - zaključio je Ražnatović u podkastu "Prava priča".