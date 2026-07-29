U starom pješčanom kamenolomu Lebjažinski nedaleko od Nižnjeg Tagila, u Sverdlovskoj oblasti na području Urala u Rusiji, dogodila se teška nesreća u kojoj je 13-godišnja djevojčica ostala zatrpana pod tonama pijeska.

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Nesreća se odigrala dok se grupa djece i mladih rashlađivala u jezeru nastalom u napuštenom kamenolomu, a spasilačke ekipe i dalje ulažu ogromne napore kako bi pronašle tijelo nastradale tinejdžerke.

Djevojčica je u trenutku nesreće stajala na samoj ivici litice visoke oko 10 metara kako bi posmatrala svoje drugare koji su skakali u vodu i izvodili vratolomije. U jednom trenutku, dio stijene na kojem se već nalazila vidljiva pukotina iznenada se odlomio pod njenim nogama. Tinejdžerka je pala s velike visine direktno u jezero, nakon čega se na nju sručilo više tona pješčane mase, potopivši je bez ikakve šanse da se sama spasi.

Uslijedili su potresni trenuci na obali. Njeni prijatelji i kupači koji su se zatekli u blizini odmah su pojurili ka mjestu pada i oko 20 minuta u panici rukama pokušavali da je iskopaju iz pijeska. Međutim, njihove napore prekinulo je novo urušavanje tla, pri čemu su se dvojica dječaka jedva spasila, nakon čega su prisutni morali da se povuku i sačekaju dolazak stručnih službi.

Ubrzo po dojavi, na lice mjesta stigli su spasioci i ronioci Ministarstva za vanredne situacije koji od 24. jula neprekidno pretražuju dno jezera pješice i iz čamaca. Niti očevici niti spasioci do sada nisu uspjeli da dođu do djevojčice, dok njena majka i otac danima nemo dežuraju na obali, ne skidajući pogled s vodene površine.

Upotreba teške mehanizacije na terenu trenutno je nemoguća. U toj oblasti pale su rekordne količine kiše, zbog čega je zemljište izuzetno natopljeno vodom i nestabilno. Zbog stalne opasnosti od novih klizišta, spasilačke ekipe moraju s velikim oprezom pristupati samom terenu.

Istraga je pokazala da se samo sat vremena prije ove tragedije na istom mjestu već bio odlomio veliki dio obale, koji je skliznuo u vodu zajedno sa stvarima kupača. Iako su prisutni tinejdžeri znali za taj incident i uočili opasnu pukotinu na ivici otkršenog dijela, nastavili su da rizikuju. Djevojčica je posmatrala drugare koji su šutirali samu ivicu odrona neposredno prije nego što je tlo popustilo.

Kamenolom Lebjažinski nekada je bio u vlasništvu kompanije za eksploataciju građevinskog kamena koja je u međuvremenu likvidirana. Iako na tom lokalitetu važi zvanična zabrana kupanja, lokalna omladina godinama ga koristi kao divlje kupalište. Povodom ove nesreće, istražni organi zvanično su pokrenuli krivični postupak kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost.